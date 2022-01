Parmi les changements donc, Gaëtan Barlot, Antoine Dupont, Romain Ntamack, François Cros, Anthony Jelonch, Cyril Baille et Bernard le Roux quittent le groupe après avoir été testés positifs au Covid-19. Cameron Woki et Uini Atonio sont eux blessés et doivent aussi céder leur place. Fabien Galthié a donc fait appel à neuf autres joueurs. Léo Coly, Paul Boudehent, Thomas Lavault, et Jérôme Rey sont appelés pour la première fois. Yacouba Camara, Swan Rebbadj, Pierre Bourgarit, Dorian Aldegheri et Anthony Bouthier intègrent aussi la liste.

Tous ces joueurs vont participer à la préparation du match contre l'Italie, qui doit avoir lieu le 5 février.