« C'est une émotion indescriptible même on ne réalise pas encore totalement. Quand je suis sorti du terrain et que j'ai regardé ce stade... Pfff... Tout le monde criait, tout le monde était content... C'est pour ce genre de moments que l'on joue au rugby. Les chandelles anglaises ? Je m'y étais préparé. Je n'avais pas excellé dans ce domaine pendant le Tournoi. Attraper les premiers ballons hauts m'a mis en confiance. Je suis plutôt content du résultat. Moi, je sais d'où je viens et tout est allé à une vitesse folle, ces derniers temps. C'est un parcours assez fou : il y a six mois, j'étais en Pro D2 et aujourd'hui, je fais partie d'une équipe de France qui gagne un grand chelem. Durant ce Tournoi, je me suis remis en questions : j'ai évidemment été touché par ce qui s'est dit sur moi mais j'ai abordé les derniers matchs avec le plus d'énergie possible ».