Comment avez-vous vécu le récent stage avec la légion étrangère ?

On ne s'est pas roulé dans la boue, on n'a pas porté des sacs de 20 kg ou réalisé des parcours du combattant... En réalité, on s'est surtout servi de ce camp pour relier les valeurs de la Légion étrangère à celles de l'équipe de France de rugby : un soir, on a d'ailleurs écouté parler plusieurs blessés de guerre rentrant de mission et ce fut pour nous tous un moment très marquant.

Niveau rugby, qu'avez-vous fait ?

Beaucoup de "ball in play", ces séquences à haute intensité avec des ballons qui vont dans tous les sens... Nous avons aussi travaillé le physique, fait de la muscu... Ca a parfois piqué, oui.

La tournée de novembre, au cours de laquelle vous avez affronté la Géorgie et les All Blacks, a semble-t-il boosté vos performances en club. Etes-vous d'accord avce ce constat ?

Pour la confiance, ça m'a fait énormément de bien, c'est certain. J'avais été très déçu de rater la tournée en Australie, j'avais alors eu l'impression de passer tout près d'un rêve... Pour revenir à votre question, porter le maillot tricolore m'a incontestablement fait du bien et dès que je viens en stage avec le XV de France, j'essaie de prendre tout ce qu'on peut me donner. J'essaie aussi de retranscrire tout ça en club. Pour autant, il me reste encore beaucoup de choses à travailler.

Antoine Dupont, le titulaire du poste, est revenu en équipe de France cette semaine. Qu'est-ce que ça change, au juste ?

Son retour fait du bien, on connaît tous son importance dans le dispositif du XV de France. De le savoir à nos côtés nous donne beaucoup de confiance et ajoute à la qualité générale du travail accompli sur le terrain.

Ca fait quoi, de jouer au même poste que le meilleur joueur du monde ?

Ses performances en équipe de France depuis deux ans ne sont plus à décrire, on les connaît tous. Me comparer à quelqu'un comme Antoine Dupont ne serait donc pas légitime : il est le capitaine de la sélection et le meilleur joueur du monde. Moi, j'essaie juste d'apporter une complémentarité, répondre du mieux que je peux à ce que me demande le staff : car je veux être partie prenante de ce groupe, de ce Tournoi des 6 Nations.

Il est semble-t-il important de soigner le goal-average face à l'Italie, si vous voulez remporter le Tournoi. Quelle sera votre stratégie, dimanche au Stade de France ?

L'approche a été claire : nous avons un bloc de deux matchs avec l'Italie et l'Irlande. Si on abordait la première rencontre en se disant qu'il faut gagner par cinquante points, on se tromperait lourdement. Ce match est comme une petite finale, il sera aussi important que les prochains. [...] Attention, les points vont compter, on l'a vu les années précédentes, où le XV de France avait perdu des places à cause du goal-average. Mais si on ne prend pas l'Italie au sérieux, on va vivre une sale après-midi...