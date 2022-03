C’est peu dire que la carrière internationale de Peato Mauvaka a pris une autre dimension depuis le dernier automne. En novembre, il fut exceptionnel, avec cinq essais au compteur en trois sorties, dont ce fameux doublé contre les All Blacks qui l’avait propulsé héros du succès face à la meilleure nation du monde. Assez en tout cas pour démontrer que le XV de France compte certainement la doublette de talonneurs la plus impressionnante de la planète à l’heure actuelle. Avec Julien Marchand, il faut dire que les deux font la paire. À la fois compères et concurrents au Stade toulousain, le duo fait encore des ravages dans ce Tournoi. Et malgré la rivalité qui existe forcément entre deux hommes d’un standing pareil au même poste, que ce soit en club ou en équipe nationale, Marchand et Mauvaka ont compris que leur complémentarité servait leurs intérêts avec les Bleus. Le premier qui démarre, le deuxième qui termine… Et c’est un enfer pour les adversaires. Car, si Marchand réalise une compétition XXL qui fait de lui le meilleur gratteur de l’édition 2022, Mauvaka est également hors normes.

" Je n’ai pas peur "

Entré pour la dernière demi-heure en Ecosse, il fut ce jour-là l’avant français à avoir parcouru le plus de mètres sur le terrain. La semaine passée, au Pays de Galles, c’est lui qui est allé arracher l’ultime munition dans un ruck pour offrir la victoire aux siens. Tout ceci n’est pas dû au hasard. Mauvaka sait répondre présent dans les grands rendez-vous, comme il l’avait prouvé avec Toulouse lors de la finale du Top 14 en 2019 ou celle de Coupe d’Europe en 2021, quand il avait à chaque fois profité de l’absence de Marchand pour débuter. " Le fait d’avoir joué ces finales m’a aidé à acquérir de l’expérience à ce niveau et cela se ressent, assure-t-il. C’était surtout vrai face à la Nouvelle-Zélande. Julien avait eu un problème (aux côtes, NDLR) et avait déclaré forfait, ce qui m’avait mis en avant au dernier moment. Mais je n’ai pas peur. "

Franchement, ça se voit. Érigé en finisseur modèle avant la tournée d’automne, pour sa puissance, son activité et son assurance en conquête, Mauvaka tient aujourd’hui une place prépondérante au sein du XV de France. Aussi importante qu’un titulaire, tant le staff compte sur son apport en cours de rencontre pour martyriser ses opposants. Et c’est en l’observant que la réflexion de Fabien Galthié, selon laquelle il a décidé voilà quelques mois de commencer ses compositions par l’équipe qui va finir le match, prend tout son sens. Champion de France et d’Europe, Mauvaka sait aujourd’hui pouvoir laisser une grande trace dans l’histoire du rugby français. " J’ai connu ces moments en club et l’enjeu est encore plus grand avec l’équipe de France, clame-t-il. C’est rare de faire un grand chelem. " Aussi rare que le luxe de bénéficier d’un joueur d’un tel calibre sur son banc de touche.