L’Irlande frappe un grand coup en ouverture du tournoi. Les Irlandais n’ont fait qu’une bouchée du vainqueur de l’édition 2021. Plus forts dans tous les compartiments du jeu, ils n'ont laissé aucune chance aux Gallois et s’imposent avec le bonus offensif, une semaine avant de retrouver les Bleus au Stade de France.

Les absences galloises se sont trop fait ressentir. Pour son premier match, le pays de Galles ne pouvait pas compter sur son capitaine de toujours Alun Wyn Jones, son arrière Leigh Halfpenny et son talonneur Ken Owens. Face à l’Irlande et son jeu toujours bien léché et réglé comme une horloge, ces absences ont pesé lourd. À tel point que les Gallois n’ont tout simplement pas existé dans cette rencontre. À l’image d’un Josh Adams, replacé au centre qui a vécu un calvaire pendant 80 minutes.

Grâce à un essai dès la troisième minute de Bundee Aki, les Irlandais ont pris le score pour ne plus jamais le lâcher. Une démonstration qui a duré plus d’une heure. Une heure durant laquelle, l’Irlande aura marqué pas moins de quatre essais sans encaisser le moindre point en retour. Une performance qui en dit long sur la prestation des coéquipiers de Sexton. Plus solide en conquête, plus discipliné, plus fluide dans le jeu, le XV du trèfle à survolé cette rencontre.

Pas de pénalité contre l’Irlande en première période

Si l’Irlande a nettement dominé le pays de Galles c’est avant tout parce qu’elle n’a jamais relâché son étreinte autour du vainqueur sortant. Intenables en attaque et étouffant en défense, les Irlandais ont tout fait parfaitement en première mi-temps. 40 premières minutes conclues sans la moindre pénalité sifflée contre les hommes en vert. De l’autre côté, les Gallois étaient à l’agonie, et semblaient prêts à craquer à la moindre offensive adverse.

Devant à la mi-temps (10-0), les Irlandais ont passé la seconde au retour des vestiaires en inscrivant 3 essais en l’espace de 15 minutes dont un doublé pour l’ailier Andrew Conway. Une fois le bonus en poche, les hommes d’Andy Farrell ont levé le pied et les Gallois ont sauvé l’honneur. Grâce à une interception de Basham, le pays de Galles ne rentre pas fanny de son déplacement à l’Aviva Stadium.

Incapables de rivaliser dans le moindre compartiment, les Gallois devront réagir dès la semaine prochaine avec la réception de l’Écosse sous peine de voir s’envoler leur rêve de conserver leur couronne. Les Irlandais, eux, qui ont fait très forte impression cette après-midi ont rendez-vous avec le XV de France la semaine prochaine pour ce qui s’annonce comme le choc de la deuxième journée.