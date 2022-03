C'est de notoriété publique, Andy Goode n'a pas peur d'écorcher les égos des uns et des autres. Il l'a encore prouvé cette semaine dans le podcast The Rugby Pod. L'ancien international anglais (17 sélections) revenait avec l'Écossais Jim Hamilton (63 sélections) sur la rencontre entre l'Angleterre et le pays de Galles à Twickenham (victoire anglaise 23-19). Si les deux retraités du rugby de haut niveau saluaient la manière avec laquelle les Gallois sont revenus dans la partie en deuxième mi-temps, le premier a tenu à revenir sur la prestation de Liam Williams. "Il y a un côté footballeur chez Liam Williams. Quand il reçoit un carton jaune, et qu'il claque la balle des mains de son adversaire, avez-vous vu la façon dont il se tient le visage comme s'il avait été frappé ? Il fait comme si c'était quelqu'un d'autre et prétextait une blessure ?"

Premiership - Andy Goode, ancien buteur des London WaspsAFP

Andy Goode s'est montré très critique à l'égard de l'arrière gallois : "On parle des valeurs de ce sport, on évoque l'état d'esprit valeureux des Gallois, qui se sont rebellés dans le match, et puis Liam Williams se comporte de la sorte. Ça ne pouvait pas marcher selon moi."

"On compare souvent au football ces simulations de blessures quand le joueur n'a même pas été touché, poursuivait-il. Ensuite, quand Josh Adams franchit la ligne pour marquer, Tomos Williams se permet de faire un signe de chut de la main au public, avant même qu'Adams aplatisse, alors qu'ils perdent de 17 à 0..." Le pays de Galles est le prochain adversaire des Bleus. La rencontre comptant pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations aura lieu le vendredi 11 mars au Principality stadium de Cardiff.