Une semaine après sa victoire bonifiée face à l’Italie (37-10), qui avait permis aux Bleus de bien commencer le Tournoi, le XV de France vient d’enchaîner une seconde victoire consécutive, après un énorme combat. Opposés à l’Irlande, dans un stade de France où tous les billets avaient été achetés depuis de longues semaines, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont sorti une performance de qualité pour faire tomber le XV du Trèfle, 30-24.

C’était une finale avant l’heure pour certains, une simple étape dans la quête d’une victoire dans le Tournoi pour d’autres. Mais ce France-Irlande était, avant tout, un véritable choc, un combat attendu, entre les deux nations en forme de ces derniers mois, tombeuses des All Blacks à l’automne 2021 !

Ce duel pouvait-il mieux démarrer pour les Bleus ? Certainement pas. Dans une ambiance de dingue, ils réalisaient une entame de feu. Sur la seconde action du match, le puissant Uini Atonio mettait son équipe dans l’avancée, Romain Ntamack passait les bras pour servir Antoine Dupont à l’intérieur et le capitaine des Bleus s’en allait inscrire le premier essai du match (7-0, 2e). Déchaînés, les Tricolores profitaient d’un bon grattage de Gabin Villière, bonifié par le pied de Jaminet, pour mener 10-0 après seulement sept minutes de jeu. Une entame idéale ? Oui, jusque-là, car sur le renvoi suivant, Mack Hansen surprenait tout le monde à la retombée du coup de pied de Joey Carbery, et l’ailier de 22 ans calmait les ardeurs du Stade de France (10-7, 7e).

Passées ces dix minutes de folie, les deux équipes tentaient de mettre leur jeu en place. L’Irlande, de son côté, n’hésitait pas à bombarder de chandelles l’arrière tricolore Melvyn Jaminet. Bousculé sur la première, il se montrait plus souverain sur les suivantes. Embêtés en touche par le contre irlandais (trois ballons perdus), mais pénibles au sol (deux ballons grattés), les Bleus poussaient les Irlandais à la faute. Pendant le premier acte, les coéquipiers de James Ryan étaient sanctionnés à huit reprises et Melvyn Jaminet (17e, 36e, 40+1e) permettait aux tricolores de mener 19-7 à la pause.

L’Irlande inflige un 14-0 en six minutes aux Bleus

Impeccable dans le jeu au pied pendant le premier acte, Melvyn Jaminet donnait quinze points d’avance aux Bleus dès la reprise (22-7, 43e). Mais celle-ci était ensuite dilapidée par le réveil de l’Irlande. En six minutes, les coéquipiers de James Ryan, grâce à deux essais de Van Der Flier (22-14, 45e) et Gibson-Park (22-21, 50e), revenaient dans le match.

Dans la foulée, sans paniquer, le XV de France repartait dans le camp adverse et Cyril Baille redonnait un peu d’air à ses partenaires (27-21, 54e). Quelque peu privés de ballon par la suite (seulement 42 % de possession en seconde période), les Bleus faisaient le dos rond et résistaient plutôt bien aux nombreux assauts irlandais. Ils n’encaissaient qu’une pénalité, réussie par Joey Carbery, à six minutes de la fin (27-24, 73e). L’arrière de Perpignan, Melvyn Jaminet, après avoir vu son essai être refusé (77e), lui répondait sur le dernier temps fort des Tricolores (30-24, 78e) et scellait la victoire des Bleus.

Ainsi, le XV de France remporte ce choc, met fin à la série de neuf succès consécutifs sur laquelle l'Irlande était avant ce match et reste, ce soir, la seule équipe encore invaincue dans ce Tournoi.