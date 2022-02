Tristan

Son classement :

1- France

2- Irlande

3- pays de Galles

4- Angleterre

5- Écosse

6- Italie

Avec un calendrier favorable, une génération dorée et une dynamique rassurante, les Bleus semblent plus que jamais favori. Selon moi, l’Irlande pourrait venir les embêter à la cîme du classement avec un groupe très homogène, qui se connaît bien et qui a des résultats, aussi. Derrière, l’Angleterre et le Pays de Galles se disputeront âprement une place sur le podium. L’Écosse, imprévisible, peut faire office de surprise comme souvent et pourquoi pas chiper la quatrième place. L’Italie est trop inférieure aux 5 premières nations citées.

Vincent

Son classement :

1- France

2- Angleterre

3- Irlande

4- pays de Galles

5- Écosse

6- Italie

Cette fois c'est la bonne pour les Bleus ! 2022 sera l'année du titre pour nos Français pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'effectif est quand même bien épargné par les blessures avant d'attaquer la compétition. Les Anglais (Owen Farrell, Manu Tuilagi et Courtney Lawes) et les Gallois (Ken Owens, Taulupe Faletau, George North, Alun-Wyn Jones) ne peuvent pas en dire autant par exemple...

Avec la réception des deux autres prétendants au titre pour moi, l'Angleterre et l'Irlande, le chemin semble tracé pour les joueurs de Fabien Galthié. À eux d'assumer ce statut de favori et de ne surtout pas négliger le déplacement en Écosse, souvent piégeur... Mais j'y crois ! Pour le reste, une certaine logique devrait être respectée, avec notamment les pauvres italiens toujours abonnés à la cuillère de bois.

Yanis

Son classement :

1- France

2- Irlande

3- Angleterre

4- Écosse

5- pays de Galles

6- Italie

Soyons un peu chauvin : on veut forcément cette fameuse finale sous forme de Crunch entre la France et l'Angleterre. Et non-seulement on l'aura, mais en plus on la gagnera dans un match qui verra les Anglais tout perdre et se faire dépasser par l'Irlande sur le fil. Le match le plus difficile à gérer pour les Bleus pourrait finalement être le déplacement en Écosse (notre nouvelle bête noire) lors de la troisième journée. Mais même s'il n'y a pas de Grand Chelem, il y aura un titre.

Les Irlandais, très solides et de nouveau convaincants, n'ont pas un calendrier facile et ce sont leurs deux déplacements - en France et en Angleterre - qui leur coûteront le titre. Les Anglais, malgré les fulgurances des Smith, Steward ou Quirke, manqueront d'un petit quelque chose encore pour soulever le trophée. À cause de ses nombreuses absences et même s'ils ne faut jamais les enterrer (oups), les Gallois finiront derrière les très solides Écossais. Aucune victoire en vue pour l'Italie mais espérons une belle der' pour Parisse, pourquoi pas.

Arnaud

Son classement :

1- Irlande

2- France

3- Ecosse

4- pays de Galles

5- Angleterre

6- Italie

Après six ans de disette dans le Tournoi, l'Italie pourrait bien gagner une rencontre cette année... Nos amis latins termineront tout de même à la dernière place, sans la cuillère de bois ! À la cinquième place, les Anglais ! Après leur défaite au Stadio Olimpico de Rome, ce sera la bérézina dans les rangs des hommes d’Eddie Jones… Et puis les Anglais cinquièmes c’est beau non ? Le pays de Galles, champion en titre, a trop de joueurs cadres blessés (Wyn Jones, Owens, Tipuric, Navidi, North, Halfpenny pour ne citer qu’eux).

Avec un effectif remanié, les Dragons rouges seront à la quatrième place. "Ils sont valeureux, ils envoient du jeu mais n’avancent jamais" du passé pour les Écossais ! Après avoir surpris les Bleus l’année dernière, le XV du Chardon compte bien se donner corps et âme dans ce Tournoi ! Le dernier match face à l’Irlande sera malheureusement décisif… Troisième place ! La France, favorite du Tournoi d’après les bookmakers, peut compter sur une bonne dynamique est un public derrière elle.

La seule défaite sera au Stade de France face… au futur champion. Deuxième place pour les Bleus ! Vous l’avez deviné, première place pour le XV du Trèfle ! N’oublions pas que les Irlandais ont également fait tomber les All Blacks en novembre… Sur huit succès consécutifs, ils sont mes favoris du Tournoi. Vous vous souvenez du drop de Sexton ?

Max

Son classement :

1- France, 18pts

2- Angleterre, 15pts

3- Irlande, 15pts

4- pays de Galles, 14 pts

5- Ecosse, 5 pts

6- Italie, 4pts

Je vais jouer d'entrée les rabat-joie et en terminer avec l'idée dont tout le monde rêve. L'éventuelle finale pour un Grand Chelem face à l'Angleterre le 19 mars au Stade de France n'existera pas. Pour moi, l'Écosse va battre l'Angleterre d'entrée demain et il en sera terminé des espoirs de Grand Chelem du XV de la Rose. Et cette même Écosse ira s'incliner à Rome pour la première victoire italienne depuis 2015.

Du côté des Bleus, j'ai bien peur que les Gallois, certes diminués et que tout le monde a tendance à bien sous-estimer cette saison, nous rendent la monnaie de la pièce de 2021 et nous battent sur le fil. Nos espoirs de Grand Chelem s'envoleraient alors dans le ciel du Principality Stadium.

Vous l'aurez compris, le match du 19 mars ne validera aucun Grand Chelem mais désignera le vainqueur du Tournoi. Et je crois bien que les Bleus, enfin, soulèveront leur premier trophée de l'ère Galthié en s'imposant face aux Anglais.

Robin

Son classement :

1- France

2- Irlande

3- Angleterre

4- Écosse

5- pays de Galles

6- Italie

Si l’on sait les Gallois et les Anglais décimés avant d’entamer ce 6 nations 2022, on sait aussi que les Irlandais et les Français font figure de grands favoris. À ce jeu-la, le calendrier pourrait bien jouer un grand rôle dans le classement final. Les Irlandais reçoivent trois fois, mais se déplacent chez les deux plus grands concurrents, la France et l’Angleterre. Victoire finale et grand chelem donc pour les Français devant l’Irlande et l’Angleterre. Derrière, les Gallois auront trop de mal à pallier leurs absents, ils terminent 5eme derrière l’Écosse. Cuillère de bois pour l'Italie.

Jérémy

Son classement :

1- France

2- Angleterre

3- pays de Galles

4- Irlande

5- Écosse

6- Italie

Ce Tournoi semble promis aux Bleus qui feront sans doute la différence sans pour autant gagner le grand chelem. Derrière, mise à part l’Italie, le classement sera serré et la jeunesse anglaise se démarquera. Avec un groupe aussi qualitatif, les Bleus partent favoris de ce Tournoi et ils poseront sûrement leurs mains sur le trophée en mars prochain sans pour autant réussir à décrocher le grand chelem.

Derrière malgré ses nombreux absents, l’Angleterre briguera la deuxième place grâce à une jeunesse prometteuse incarnée par Marcus Smith. Le tenant du titre gallois semble un peu court cette année et terminera troisième au coude-à-coude avec l’Irlande et l’Écosse. Ces trois nations se tiendront dans un mouchoir de poche. Pour la cuillère de bois aucun suspense ce sont les Italiens qui repartiront avec.

Dorian

Son classement :

1. France

2. Irlande

3. Angleterre

4. Écosse

5. pays de Galles

6. Italie

On ne cesse de le répéter, mais presque tout semble aller dans le sens des Bleus pour cette édition 2022 du Tournoi : le calendrier, l’émulation, les nombreux talents, la diversité des profils, l’expérience collective, le staff à l’organisation militaire, et même la présence du joueur le plus influent du monde... Rien que ça.

En face, les Italiens ont rarement paru aussi faibles, les Gallois sont décimés par les blessures et les Anglais, privés du grand Owen Farrell, seront reçus comme il se doit à Saint-Denis… Alors, oui, les Écossais sont toujours aussi accrocheurs. Oui, l’Irlande reste sur une folle série. Mais l’équipe de France sait qu’elle peut, qu’elle doit gagner. Et de fait, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, il est temps pour elle de pleinement assumer son statut.