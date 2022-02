La France du rugby n’attend que ça depuis deux mois et le feu d’artifice tricolore ayant ébloui Néo-Zélandais et téléspectateurs du monde entier : le début du Tournoi des 6 Nations. La grand-messe du rugby européen va reprendre ses droits samedi outre-Manche et dimanche à Saint-Denis. Dans l’Hexagone, l’espoir de millions de supporters et sélectionneurs est à la hauteur des promesses de la bande à Dupont : immense.

De l’avis de tous, partisans ou adversaires, les Bleus vont aborder cette édition 2022 avec le statut de favori. La conférence de presse de présentation de l’épreuve, organisée en milieu de semaine dernière, a donné lieu à un concert de louanges à l’égard des hommes de Fabien Galthié : "Il n’y a pas de doute, ce sont les favoris du Tournoi, vantait le capitaine gallois Dan Biggar. Ils ont beaucoup de joueurs de classe mondiale et une importante profondeur d’effectif." "Je pense que l’équipe de France est la favorite de la prochaine Coupe du monde", poussait même le Néo-Zélandais Kieran Crowley, sélectionneur de l’Italie. Eddie Jones, coquin de communicant, profitait de l’aubaine pour accentuer la pression sur les épaules de Romain Ntamack et de ses camarades : "Si vous ne gagnez pas, le public français sera déçu." Évidemment…

Comment désavouer le boss du XV de la Rose ? Tout autre résultat qu’un succès final serait légitimement vécu comme une déception tant les raisons d’espérer sont nombreuses.