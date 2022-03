D’abord, un constat. Jamais au cours de cette rencontre face au pays de Galles, le XV de France n’a été mené au score. Nous n’irons pas jusqu’à dire qu’il n’a jamais été inquiété – ce serait mentir – mais ils n’a pas non plus donné le sentiment d’être en mesure d’être battu. Même au cœur du pire des temps faibles (il y en a eu quelques-uns), les Bleus ont conjugué défense XXL et sérénité contagieuse. Evidemment, les Gallois ont largement eu la possession du ballon et enchaîné les temps de jeu dans le camp français en seconde période. Et alors ? Jamais de surnombre, jamais de franchissement net. Il y a bien eu cette occasion peu après l’heure de jeu suite à un coup de pied de Dan Biggar en direction de son troisième ligne Tipuric, laissé un peu trop seul par Yoram Moefana le long de la ligne de touche. Mais le retour d’Antoine Dupont a fait échapper le ballon à Jonathan Davies (63e) après la remise intérieur de son partenaire. A part ça ? Les Bleus ont plus défendu que tremblé.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Yoram Moefana (France).Icon Sport

En prenant l’avantage au score très tôt dans la rencontre, les joueurs de Fabien Galthié se sont assurément facilités la tâche, obligeant leurs adversaires à courir après le score. Mais entre le manque d’imagination galloise et les plaquages destructeurs de Paul Willemse, Julien Marchand ou Jonathan Danty, les joueurs du Poireaux s’en sont remis au pied de Dan Biggar. Le vieux routier du circuit international (102 sélections, 99 avec le pays de Galles, trois avec les « British and Irish Lions ) a joué le rugby qu’on attendait de lui. Par deux fois, il a maintenu la pression dans le camp français avec ce qui est devenu commun d’appeler un "50-22".

En première période, les tenants du titre dans la compétition ont tapé 25 coups de pied, dont la plupart par leur ouvreur. Souvent, avec une franche réussite, stigmatisant encore une fois les carences françaises en conquête aérienne. Même à dix mètres de la ligne d’essai tricolore, le demi de mêlée Hardy s’est essayé à une chandelle avec retombée dans l’en-but. Comme pour mieux souligner les difficultés de Dupont et ses camarades (22e), diront certains. D’autres pencheront peut-être pour un aveu de faiblesse ou un cruel manque de solution.

En seconde période, les Gallois ont poursuivi avec cette même stratégie, faisant commettre quelques fautes à la retombée du ballon. Mais rien de plus. Les hommes de Pivac avaient terminé la première période avec 9 points au tableau d’affichage. Ils n’en ont pas marqué un seul en seconde mi-temps, malgré une forte domination territoriale. En clair ? Le jeu au pied gallois a juste permis d’entretenir l’espoir. La défense française, elle, a offert la victoire aux Bleus.