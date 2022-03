Le résumé : Les Bleus efficaces

Dans un stade de France chauffé à blanc, les Français ont, comme à leur habitude, réussi leur entame de match pour prendre le score. Une pénalité de Melvyn Jaminet et un essai de Gaël Fickou en position d’ailier après le premier mouvement d’envergure permettaient aux tricolores de mener 8 à 0.

Les Bleus dominaient les impacts, parvenant à prendre la ligne d’avantage, mais ils se sont montrés un peu trop pressés. Ils tentaient souvent la passe gagnante, tant ils voulaient écœurer rapidement les Anglais. Malheureusement, ils commettaient beaucoup de faute de main et il fallait attendre la dernière action du premier acte pour voir Cros marquer le second essai des Bleus.

Au retour des vestiaires, le XV de la Rose parvenait à priver les Français de la possession. Les coéquipiers d’Antoine Dupont devaient contenir les vagues anglaises. Un frisson parcourait le Stade de France quand les Anglais parvenaient à revenir à cinq points après seulement neuf minutes en seconde période. Les occasions étaient rares pour les Français. Il fallait un exploit du capitaine Antoine Dupont, bien lancé par Grégory Alldritt, pour sceller le score de cette rencontre et fêter le dixième grand chelem français.

Antoine Dupont et trophée des Six Nations 2022Getty Images

L’homme du match : Antoine Dupont

Ils sont nombreux à avoir livré une prestation magnifique. On pourrait citer toute la troisième ligne et notamment Grégory Alldritt qui a fait un match incroyable. On pourrait aussi saluer la performance de Gaël Fickou ou s’émerveiller encore une fois sur la hargne de Gabin Villière. Mais le héros a encore été une fois Antoine Dupont, le demi de mêlée et capitaine de ce XV de France. Il a bien sûr inscrit l’essai de la victoire mais il a surtout été celui qui a maintenu les Bleus à flots pendant la domination anglaise, par son jeu au pied bien sûr, mais surtout pas sa défense exceptionnelle. Avec quinze plaquages, il est le joueur français le plus prolifique dans ce secteur.

Le fait du match : la défense française

Antoine Dupont a été le meilleur plaqueur français mais il faut saluer la défense tricolore dans son ensemble. Une défense qui a écœuré l’Angleterre qui a terminé la rencontre avec une meilleure possession et une meilleure occupation que la France. Les Bleus ont donc dû s’appuyer sur un formidable rideau défensif, avec toujours cette faculté à récupérer des ballons au sol, pour repousser les offensives adverses. Les Français ont réussi 155 plaquages, contre seulement 98 pour les Anglais. Une statistique qui démontre que le XV de France a surtout défendu… avec succès.

La question : La France peut-elle gagner la Coupe du monde ?

Ce premier succès dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2010 permet à l’équipe de France de devenir la meilleure équipe de l’hémisphère nord et de poursuivre sa série de victoire consécutive avec huit victoires de rang. La France sera deuxième ce lundi au classement World Rugby, derrière l’Afrique du Sud mais devant la Nouvelle-Zélande. La France paraît aujourd’hui inarrêtable. Peut-elle maintenant gagner la coupe du monde en France l’an prochain ?