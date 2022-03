Une seule fois, les Bleus auront donc été pris en défaut par les offensives galloises. C'était à la 62e minute et Dan Biggar, lassé de lancer ses attaques dans un mur bleu qui n'avait de cesse de les faire reculer, jouait l'alternance : transversale au pied vers l'aile gauche opposée ; réception le long de la ligne de touche de Taulupe Faletau, intenable vendredi soir et qui, après s'être saisi du ballon dans les 22m français, transmettait immédiatement intérieur à son centre Jonathan Davies.

L'ancien Clermontois aurait-il fini sa course dans l'en-but où en aurait-il été empêché par un ultime retour d'Antoine Dupont ? On ne le saura jamais. Davies a échappé le ballon. En-avant. Les Gallois venaient de laisser passer leur seule véritable occasion d'essai. Le reste de la performance défensive française s'approche du chef d’œuvre. Aussi bien collectivement, par un système presque jamais pris en défaut, qu'individuellement où, dans l'état d'esprit, les Bleus ont touché au grandiose.

Première fois en 13 ans que les Gallois ne marquent pas d'essai au Millennium

A ce titre, les noms à faire ressortir sont litanie : Danty, Villière ou Fickou derrière, tous exceptionnels dans les choses du combat. A peu près tout le monde devant, remplaçants compris. Julien Marchand a été élu homme du match mais, comme lui, Willemse, Woki, Jelonch, Cros et Alldritt ont été immenses dans le bras de fer hormonal imposé par les Gallois. C'était notamment vrai au cours du second acte où les joueurs de la principauté britannique ont pourtant eu la grande majorité des lignes statistiques en leur faveur : la possession (62%) et l'occupation du territoire (57%).

Les Bleus ont refusé de reculer, toujours ; ils ont malgré tout dû le faire, parfois ; mais jamais ils n'ont rompu, terminant la rencontre sans encaisser aucun essai. C'est la première fois en 13 ans que les Gallois terminent un match au Millennium sans inscrire le moindre essai. A ce titre, les Français s'approchent du chef d’œuvre.

Danty-Fickou ont écœuré le pays de Galles

Toujours pour ce qui est des considérations statistiques, on notera le superbe 93 % de réussite au plaquage (124 sur 133). On retiendra plus particulièrement l'immense performance du milieu de terrain français Danty-Fickou (10 plaquages chacun), constamment attaqué par les lancements de jeu gallois et qui n'a pas cédé un pouce de terrain, un bonus pour la performance au sol allant centre rochelais. Mais un point statistique interpelle plus encore : 1 seul franchissement gallois de la défense française. Malgré la quantité de munitions à disposition.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Gaël Fickou (France).Icon Sport

C'est ici, très clairement, que les Bleus ont construit leur victoire. Dans la capacité, en tant qu'équipe, à maintenir un système collectif que les Gallois n'ont jamais su prendre en défaut malgré les variations de jeu. Écoeurés, les coéquipiers de Biggar se sont trouvés contraints de tenter de faire reculer les Bleus. Sans réellement les battre. C'était donc insuffisant.

Plus que jamais, les Français peuvent rêver de leur premier grand chelem depuis 12 ans. Et cela, ils le doivent aussi un peu (beaucoup?) à l'Anglais Shaun Edwards, réputé meilleur entraîneur de la défense au monde et qui avait fait des merveilles durant 12 ans au pays de Galles. Ils est désormais dans le camp bleu. On ne saurait s'en plaindre.