C’est peu dire, aussi bien au vu des dernières sorties des Bleus que des trois derniers Ecosse-France, que l’on redoutait le laps de temps situé juste avant et après le retour des illusions s’étaient envolées à Murrayfield. Et pour tout dire, on crut bien que le maudit scenario allait se réécrire, lorsque Duhan Van der Merwe perça plein champ à la 38e… Las pour l’Ecosse, son ailier Graham parfaitement arrivé en croisée eut ensuite eut la mauvaise idée d’allonger directement une sautée vers Hogg, qui commit un en-avant sans opposition.

Un gros coup de chance, et probablement le tournant du match. "Il y a eu des moments clés dans ce match, convenait en conférence de presse le sélectionneur Fabien Galthié. Cette contre-attaque dans la difficulté en fin de première mi-temps avec cet en-avant. Derrière, on marque dans les arrêts de jeu de la première période. C'était important."

Un euphémisme puisqu’au lieu d’un potentiel 17-12 pour l’Ecosse, les Bleus tournèrent à la pause avec neuf points d’avance en leur faveur, avant que Danty aggrave la marque juste après le retour des vestiaires, là encore après un rebond particulièrement heureux...

Galthié : "Un moment clé"

Un moment charnière ? Et comment, oui… Car en marquant à ce moment précis, les Bleus ont évacué tous les doutes qui avaient pu naître lors de leurs récents matchs référence face à la Nouvelle-Zélande ou à l’Irlande, ou leurs efforts de la première période avaient été pratiquement réduits à néant par un retour de vestiaires calamiteux, synonymes de sueurs froides inutiles. "Je ne sais pas si on a travaillé le retour de mi-temps, mais on l'avait évidemment évoqué car c'est cette période qui avait récemment permis à nos adversaires de revenir", soulignait le capitaine Antoine Dupont.

"On a marqué juste avant la pause et je crois que ça nous a redonné du confort. On a pu rattaquer ensuite sur de bonnes bases. On a aussi confiance en notre défense et, au retour des vestiaires, c'est elle qui nous a permis de récupérer un ballon et marquer rapidement. Après, on sait qu'il faut garder de la régularité et de la rigueur au haut niveau et ça aide d'être devant au score. Il fallait rester dans le match, ne pas leur laisser d'opportunités de revenir." Un objectif que les Bleus ont parfaitement atteint, avec un brin de bonne fortune donc. Mais surtout avec beaucoup d’abnégation et de talent, tout sauf superflus pour enfin renvoyer la bête noire écossaise dans ses ténèbres…