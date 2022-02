La deuxième journée du 6 Nations n'en a que le nom. En effet, la rencontre France-Irlande a tout de la finale avant l'heure. Si les Français étaient pour beaucoup favoris de la compétition avant qu'elle démarre, l'Irlande est actuellement la meilleure nation européenne et a aussi tous les arguments d'un vainqueur potentiel. En France, l'effervescence en a son paroxysme avant cette rencontre. Outre-Manche, la presse irlandaise aussi attend ce match avec impatience.

Ce match, dont Gerry Thornley, journaliste pour l'Irish Times, regrette la tenue si précoce. "C'est vraiment dommage que cette rencontre arrive si tôt", peut-on lire dans les colonnes du média celte. Et pour cause, ce sera le fameux crunch France-Angleterre qui clôturera l'édition 2022 du Tournoi. Mais bien qu'ils se méfient de la qualité du XV de France, les journalistes irlandais restent surs des forces de leur équipe nationale. Duncan Casey, qui écrit pour l'Irish Examiner, va même jusqu'à dire qu'en "2022, vous pouvez raisonnablement affirmer que l’Irlande possède le pack le plus dynamique et le plus puissant d’Europe, et l’un des packs les plus dynamiques au monde". Des propos corroborés par le célèbre entraîneur des trois quarts du Leinster, Felipe Contepomi: "C’est difficile de jouer à ce niveau avec une telle cohésion et une telle synchronisation. C’est beau à regarder".

"Dans le meilleur stade extérieur au monde, il y a de quoi saliver"

Oui mais voilà, la presse irlandaise, bien que sûre de ses forces, est trés lucide sur les qualités du XV de France. Même si elle concède que les Bleus ont un peu bafouillé en début de match face à l'Italie, avec "un Antoine Dupont loin de son incroyable niveau", analyse The Irish Independant, elle reconnaît dans le même temps que la France possède de "sérieux atouts capables de s'exprimer à tout moment". The Irish Examiner va même jusqu'à dire que "la France est désormais une machine bien huilée : puissante, en forme, agressive et organisée d’une manière dont elle ne l’a jamais été auparavant. Shaun Edwards a pris en main sa défense et l’a transformée en une arme redoutable".

Soulignant une tournée d'été loin d'être ridicule en Australie alors qu'elle s'y présentait avec un squad plus que remanié, la presse irlandaise conclut que le XV de France sous l'ère Galthié, "c'est fort et solide".

Le légendaire demi d'ouverture irlandais, Ronan O'Gara, dans sa chronique pour The Irish Examiner pousse l'analyse des qualités françaises trés loin, allant même jusqu'à affirmer que "les Français devraient concentrer leurs discussions sur la discipline de leur équipe qui est, souvenez-vous de ces mots, la seule grosse menace qui pourrait priver l'équipe de France d'un titre mondial l'an prochain". Le manager rochelais salive déjà de l'opposition que vont se livrer les deux équipes: "Dans ce qui est pour moi le meilleur stade extérieur du monde, il y a de quoi saliver notamment avec Dupont, Furlong, Porter, qui est en train de devenir un monstre, qui sont pour moi parmi les 5 meilleurs joueurs de l'Hémisphère Nord et Mack Hansen dont on ne connaît pas le plafond".

International - Ronan O'Gara avec l'IrlandeIcon Sport

"Ils aiment créer de l'élan dans leur maul et dans leur mêlée donc ils chercheront certainement un bel espace pour pouvoir entrer et générer de l'élan et c'est ainsi qu'ils utilisent leur poids", a expliqué l'ancien talonneur international irlandais John Fogarty. "C'est donc un grand défi pour nous. Nous apprenons tout le temps, c'est ce qui est excitant. C'est un défi différent loin de chez soi en tant que groupe d'attaquants. Nous nous y sommes très bien préparés."

L'absence de Sexton, facteur X ?

Le forfait sur blessure de leur ouvreur star Johnny Sexton a été largement commenté du côté irlandais, et à ne pas s'y méprendre, c'est un coup dur dans l'animation offensive et défensive mise en place par Andy Farrell. "Beaucoup de gens verront le forfait de Sexton comme un désastre, mais je ne pense pas que cela fera pencher la balance nettement en faveur de la France pour le gain du match. Jouer sans Sexton, il faut bien que cela arrive un jour ou l’autre", a-t-on pu entendre sur la RTE, chaîne de télévision publique en Irlande.

"La France est trop attachée à se créer un statut de favorite à la coupe du monde 2023 pour se préoccuper de qui sera le numéro 10 irlandais. Même s'il y a un respect évident en France pour Sexton, il n'est finalement qu'un joueur irlandais de plus" tempère de son côté Ronan O'Gara, dans sa chronique au Irish Examiner. The Irish Independant conclut sur son maestro en disant que "perdre Johnny Sexton ne peut pas être la fin du monde pour l’Irlande", sachant très bien qu'un seul joueur ne peut pas suffire à remporter une rencontre d'un si haut niveau.

Vous l'aurez donc compris, l'affiche est aussi indécise et alléchante sur le papier que dans les médias irlandais. Mais comme beaucoup de pragmatiques pourraient le rappeler, peu importe les mots, c'est le carré vert qui rendra son verdict. Et pour en découdre dans ce choc au sommet, Français et Irlandais se donennt rendez-vous à 17h45 sur la pelouse du Stade de France.

Robin Lopez