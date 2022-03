531 : La défense galloise très sollicitée

Avec déjà 531 plaquages effectués sur les trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, soit une moyenne de 177 plaquages par match, les Gallois sont les plus actifs dans ce domaine. Signe aussi que c’est la nation qui possède le moins le ballon. Parmi les individualités, trois Diables Rouges figurent dans le top 5 des joueurs ayant réussi le plus de plaquages. C’est le cas du troisième ligne Taine Basham (deuxième avec 46 plaquages, mais absent ce vendredi), du deuxième ligne Will Rowlands (troisième avec 39 interventions défensives) et le talonneur Ryan Elias (cinquième avec 38 adversaires stoppés).

1 : Dan Biggar remet le drop au goût du jour

Dan Biggar possède une particularité dans ce Tournoi des 6 Nations version 2022. L’ouvreur et capitaine gallois est le seul joueur à avoir réussi un drop cette année. Un autre demi d’ouverture en a tenté un, il s’agit de l’Écossais Finn Russell, avec moins de réussite... À noter qu’un drop n’avait plus été réussi dans la compétition depuis celui de Romain Ntamack en 2019 contre l’Italie.

41 : Grégory Alldritt, le gros porteur des Bleus

Le numéro huit des Bleus, Grégory Alldritt, est le joueur qui porte le plus le ballon dans ce Tournoi des 6 Nations. Le surpuissant troisième ligne du Stade rochelais a déjà sonné la charge à 41 reprises soit en moyenne près de 14 fois par match. Il devance dans ce domaine un Gallois, mais dans un autre style puisque c’est l’arrière Liam Williams et ses 38 courses avec ballon.

17 : Cameron Woki, le maître des airs

Avec déjà 17 ballons pris en touche, Cameron Woki est bien le maître des airs et de l’alignement français depuis le début du Tournoi. Personne ne fait mieux dans la compétition à part l’Italien Federico Ruzza et ses 19 prises de balle. Preuve de son importance, le deuxième ou troisième ligne de l’UBB, le deuxième joueur le plus visé en touche est Dylan Cretin avec 5 ballons gagnés dans l’alignement français. Parmi les titulaires, François Cros, Grégory Alldritt et Paul Willemse comptent chacun 3 prises de balle.

3 : Défaites de Dupont sous l’ère Galthié

Antoine Dupont n’a connu la défaite qu’à trois reprises depuis l’arrivée en tant que sélectionneur de Fabien Galthié. Le tout en 19 apparitions depuis le début de l’année 2020. Mieux encore, le demi de mêlée toulousain n’a toujours pas connu la défaite en tant que capitaine du XV de France (en six capitanats).

1 : Fabien Galthié n’a reconduit qu’une seule fois son XV

Le sélectionneur n’a reconduit qu’une seule fois son XV de départ. C’est arrivé entre la défaite en Angleterre la saison dernière et le match face au pays de Galles. Par deux fois, il a dû opérer cinq changements. Après la victoire en Irlande en 2021 en raison des cas de Covid-19 dans le groupe et avant le match face à l’Écosse l’an dernier.

4 Tricolores ont disputés tous les matchs du Tournoi depuis 2020

Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, quatre joueurs français ont participé à toutes les rencontres du Tournoi des 6 Nations (quatorze matchs en comptant le match de ce vendredi au pays de Galles). Il s’agit de Julien Marchand, Grégory Alldritt, Antoine Dupont et Gaël Fickou qui ont toujours été titulaires. Paul Willemse n’a manqué qu’une seule rencontre, celle face à l’Écosse en 2021 en raison d’un carton rouge reçu une semaine avant face au pays de Galles.

1,9 : La moyenne de changements effectués

En moyenne, Fabien Galthié effectue 1,9 changement entre deux matchs du Tournoi des 6 Nations depuis sa prise de fonction. Une moyenne qui augmente en raison de l’édition 2021 marquée par l’épidémie de Covid-19. La rotation est plus importante chez les finisseurs avec une moyenne de 2,8 changements entre chaque rencontre du Tournoi des 6 Nations.