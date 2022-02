On le sentait revenir, petit à petit, sortie après sortie. Il y avait eu ce premier match contre l'Italie, dont on ne savait pas trop quoi penser. Match de reprise, contre un adversaire plus faible... Dupont et ses Bleus n'avaient pas signé un grand match, notamment dans l'occupation du terrain. Il y eut ensuite l'Irlande. Le numéro neuf toulousain était monté d'un cran, voire de deux. Dans l'intensité, dans ses initiatives, on commençait à retrouver celui qui fut élu meilleur joueur du monde. Et ce même face à la troisième nation mondiale. Samedi, on serait tenté de dire qu'à lui seul ou presque, Antoine Dupont a refroidi cet immense chaudron qu'est Murrayfield et dans lequel les Bleus se noyaient depuis trop longtemps.

Là, le boss a dit stop. Il a frappé un grand coup sur la table, et a éteint tout un peuple. Il l'a déjà sérieusement refroidi par une relance du fond de terrain venue d'un autre monde, qui mena à l'essai de Paul Willemse à la 8ème minute. Flashback. Placé en troisième rideau avec Romain Ntamack, Dupont se saisit du ballon dans l'axe central du terrain, et efface un premier défenseur. Il accélère, en raffûte un deuxième à son intérieur et dépose celui qui est à son extérieur. Il se retrouve seul face à Ali Price, travaille son adversaire pour attendre le soutien de son pote Anthony Jelonch. Price finit par réussir à le faire trébucher, et toute la meute écossaise, à bout de souffle, lui tombe dessus. Qu'importe, le déséquilibre est déjà fait. Une poignée de secondes plus tard, Willemse s'écroule dans l'en-but.

Des chiffres stratosphériques !

Dupont ne s'est pas contenté de faire d'énormes différences sur le plan offensif. D'ailleurs, un chiffre illustre ces différences : 381. C'est le nombre de mètres parcours par Dupont balle en main. Un chiffre proprement hallucinant. Même les arrières ne parcourent pas une telle distance. Il a aussi été exemplaire dans l'occupation du terrain, et dans la gestion tactique. Il a notamment eu l'intelligence de trouver la touche à la 63ème minute pour occuper le terrain et laisser souffler son pack, qui était exténué par plusieurs percées de part et d'autres. On a aussi adoré sa présence défensive. En bon premier défenseur, Dupont a parfaitement commandé les montées de ses partenaires, et n'a pas laissé sa part au chien : il termine la rencontre avec 13 plaquages réussis, et un seul manqué. Avec Jonathan Danty (qui réalise le même score), le Toulousain a été la sentinelle des Bleus. Bref... chapeau, maestro !