L'Italie n'y arrive toujours pas. Pour la neuvième année consécutive, les Italiens ne vont pas gagner un match des VI Nations à domicile. Cette fois-ci, ce sont les Ecossais qui sont venus s'imposer à Rome en marquant pas moins de 5 essais. Une victoire qui permet au XV du Chardon de jouer une finale en Irlande la semaine prochaine pour le podium. De son côté, l'Italie se rapproche d'une septième cuillère de bois consécutive à une semaine de son déplacement au pays de Galles.

Pourtant, les Italiens n’auront pas démérité. En première période, ils ont sans aucun doute produit leurs 40 meilleures minutes dans ce tournoi 2022. Très entreprenants offensivement, solides en défense et en conquête, les Transalpins ont longtemps mis à mal les Écossais. Dès le coup d’envoi, l’Italie a mis la main sur le ballon et a imposé le rythme de la rencontre. Mais dominer ne veut pas dire gagner. Et encore moins scorer. Même si Garbisi, sur une pénalité, a inscrit les premiers points de la rencontre. Ce sont bien les Écossais qui ont planté la première banderille.

Un essai marqué sur leur première offensive. Après un dégagement au pied des Italiens, Stuart Hogg décide de remonter le ballon à la main. Il trouve le talonneur George Turner qui perce et avance d'une vingtaine de mètres. Le demi de mêlée Ali Price est au relais. Le ballon est écarté et arrive finalement sur l'aile et c'est le centre Sam Jonhson qui conclut le premier mouvement d’envergure XV du chardon. Efficacité maximale pour l’Écosse qui a remis ça quatre minutes seulement plus tard. Alors que les Italiens pilonnaient la ligne d’en-but, Price intercepte le ballon. Le demi de mêlée perce et trouve l'ailier Kyle Steyn. Ce dernier joue au pied et c'est le centre Chris Harris qui récupère le ballon et aplatit le deuxième essai de la rencontre.

En moins de cinq minutes et en seulement deux attaques, les Écossais avaient mis la tête sous l’eau aux Italiens. Malgré une réaction après une belle combinaison derrière une mêlée conclut par le numéro 9 Callum Braley, l’Italie rentrait aux vestiaires avec neuf points de retard après un nouvel essai de Harris à quelques minutes de la mi-temps. Un premier acte frustrant pour les coéquipiers de Michele Lamaro.

Une deuxième période avec moins de rythme

Au retour des vestiaires, les Écossais ont pris les commandes de la rencontre et ont mis les Italiens sous pression dans leur camp pendant une vingtaine de minutes. Une domination sans partage récompensée par deux essais de Darcy Graham et de Stuart Hogg. Avec le bonus en poche et un matelas confortable de 23 points d’avance, l’Écosse a relâché son étreinte autour des Italiens. Ces derniers, emmenés par l’apport de leur banc, en ont profité pour réagir et inscrire deux essais par l’intermédiaire d’Ange Capuozzo. Pour sa première sélection, le Grenoblois a marqué un doublé.

Une réaction néanmoins trop tardive de la part des Transalpins qui s’inclinent au terme d’une rencontre où ils auront beaucoup donné. Mais en face, les Écossais ont fait preuve d’un réalisme sans faille, notamment en première période pour ne donner aucun espoir à leurs adversaires du jour.