Lawes, qui devait être le capitaine du XV à la Rose en remplacement de l'ouvreur Owen Farrell, a échoué à passer les protocoles lui permettant de s'aligner après une commotion le 16 janvier. Hill, lui, doit toujours récupérer d'une fracture de fatigue à une jambe. Jones a réduit son groupe à 29 joueurs dont 16 avants. Il doit annoncer jeudi la composition de l'équipe qui affrontera le XV au Chardon, forcément new look: l'habituel ouvreur et capitaine Owen Farrell, touché à une cheville depuis deux mois et qui va être opéré, a dû déclarer forfait pour l'ensemble du Tournoi, tout comme le troisième ligne Sam Underhill (commotion).

Les ailiers Anthony Watson et Jonny May, eux, ne pourront pas être alignés samedi en raison de blessures aux genoux tandis que le centre Manu Tuilagi est incertain en raison d'une douleur à un tendon. Le troisième ligne Tom Curry, le talonneur Luke Cowan-Dickie et le pilier Ellis Genge sont actuellement les vice-capitaines, le premier étant en position de favori pour être désigné capitaine pour la "Calcutta Cup" samedi. Eddie Jones a tout de même reçu des nouvelles positives avec le retour de Joe Marler à l'entraînement mardi, après une semaine d'isolement en raison d'un test positif au coronavirus.