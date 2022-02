World Rugby vient d’indiquer qu’un joueur peut désormais plonger sur un regroupement si le ballon est sorti à plus d’un mètre. Est-ce la fin des "chenilles" qui s’organisent pour donner de la marge au buteur ?

Nous sommes au courant car nous avons participé à une réunion jeudi dernier à propos du le Tournoi. Nous avons donc évoqué ça avec l’équipe et le staff. .Non, ça ne remet pas en cause les chenilles comme vous dites, sur les boxkicks. Le dernier joueur du ruck devra couvrir le ballon pour éviter qu’il soit à disposition de l’adversaire et donc risquer le turn over. Nous avons travaillé cet axe avec William Servat.

Comment se passe concrètement votre travail avec le XV de France ? Vous intervenez sur le terrain, mais faites-vous aussi des réunions en interne ?

Oui, ça fait un an que nous travaillons sur notre discipline. Nous avons vécu un Tournoi, une tournée en Australie et les matchs de novembre. Mon travail consiste à participer aux entraînements mais aussi de parler de discipline à nos joueurs tous les jours dans chaque réunion. Dès dimanche face à l’Italie, nous avons des objectifs à atteindre. On travaille avec des objectifs bien précis, des axes de travail bien précis. On sait où on en est, d’où on est parti et où on doit aller.

Travaillez-vous spécifiquement en fonction de l'arbitre qui va officier ?

Non, pour être honnête, nous n’avons pas encore travaillé sur l’arbitre de France-Italie. Nous n’avons travaillé que sur nous. Nous avions trois axes prioritaires et les douze premiers jours étaient centrés sur ça. Je ne parlerai de l’arbitre de dimanche que demain vendredi. (NDLR : il s’agit de M . Adamson, Ecosse).

Les joueurs sont-ils réceptifs à votre travail. Pouvez-vous faire un bilan de votre action ?

Nous avons les chiffres. Le bilan fut très positif sur le premier Tournoi, sur la tournée de novembre aussi en termes de discipline. Oui les joueurs sont réceptifs parce que nous travaillons de façon assez simple avec les coaches. Aussi bien avec William et Karim sur la conquête, avec Shaun sur la défense et avec Laurent sur l’attaque, on essaie de mettre l’arbitrage dans tout ce que l’on fait, les lancements de jeu par exemple, nos attitudes, nos postures. L'important, c’est gommer toutes les fautes faciles. La discipline est intégrée dans la stratégie de jeu.

Jérôme Garcès, l'arme secrète des Bleus ?Icon Sport

Le rugby fait partie des sports où les règles changent le plus souvent. Est-ce difficile d’être dans l'adaptation permanente ?

Oui, il est clair qu’en rugby il faut s’adapter car ça change en permanence. Mais aujourd’hui, plus rien ne va changer jusqu’en 2023 . On connaît les axes forts de world rugby, on sait réellement où il veut aller. On a vraiment matière à travailler. Je comprends que pour le grand public, ce n’ets pas facile de voir tous ces changements de règles. Elles changent, mais elles ont toujours un sens. Et je trouve qu’on s’adapte vite et bien. Nous sommes très vigilants, par exemple à l’attitude du dernier soutien offensif pour éviter les turn-overs.

Oui, vous avez eu une première vie d’arbitre ? Vous en avez une seconde. Quelle expérience en tirez-vous sur un plan humain ? Imaginiez-vous intégrer le staff d’une équipe un jour ?

Non, pas du tout. Je n’imaginais pas la suite comme ça. Mais je suis très heureux de faire ça. Ce qui est bien c’est que ce projet est mené par Fabien Galthié et je suis associé à tout. Il n’y a pas le staff d’un côté et les arbitres de l’autre.

Quels sont les trois axes dont vous parliez ?

Les trois axes prioritaires ne sont pas faciles à partager. Ils font partie de notre stratégie. Nous avons des stratégies de jeu, mais aussi des stratégies de discipline. Ce sont des secteurs qu’on a identifiés, c’est en fonction de ce que l’on perçoit, de la façon dont on joue, dont joue l’adversaire. C’est notre vision interne, propre à notre quinze de France.