Gabin, la France est-elle favorite du Tournoi ?

Je ne sais pas si on est favori. On joue pour la gagne. On a réussi à avoir des résultats depuis deux ans. On n’assume pas ce statut de favori. On est là pour gagner les matches, le titre. C’est ce qui nous manque à l’heure actuelle pour avoir ce statut de favori. L’Irlande et l’Angleterre ont gagné ce Tournoi ces dernières années, pas nous.

Pour vous, est-ce une obligation de gagner le Tournoi avant la Coupe du monde en France ?

Ce n’est pas une obligation. On a cette ambition. C’est un tournoi élevé avec un super niveau. Tout le monde est capable de le gagner. On ne l’a pas gagné depuis longtemps. On a à cœur de montrer que l’on est en capacité de gagner le Tournoi. À l’heure actuelle, il nous manque ce trophée. On s’est fixé cette échéance avant la Coupe du monde.

Est-ce que l’Italie est déjà dans toutes les têtes ?

On est monté crescendo au fur et à mesure de la semaine. Sur les cinq jours, on a eu quatre grosses journées avec des entraînements à haute intensité. On a beaucoup couru. On a eu une bonne confrontation face aux U20 ce samedi. On se remet en route, dans le moule. On veut être prêts pour le début du Tournoi. On va partir en milieu de semaine prochaine pour Marcoussis. On va retrouver Paris et le stade de France. On a vraiment bien bossé. La semaine prochaine, on sera plus sur une semaine de type match. On va bosser les détails et notamment l’analyse vidéo.

Qu’est-ce que vous a apporté cette semaine d’échange avec le 1er Régiment Étranger de Cavalerie ?

Ça a été une semaine de partage. On partage les mêmes valeurs. On a beaucoup échangé sur des expériences de vie. On a construit sur ces échanges. On a des personnalités différentes aussi dans le groupe, comme chez eux. C’est un apport incontestable. Puis changer de cadre, bosser sous la chaleur, cela fait toujours du bien.

Mathias Merlo