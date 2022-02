Il fait partie de ceux qui ont raté la première semaine de rassemblement à Carpiagne. Frappé par le Covid, François Cros est resté à la maison en début de semaine dernière. "J’ai eu la chance d’être totalement asymptomatique, rassure-t-il. Je vais très bien et j’ai pu rejouer en club pour retrouver du rythme. Cela m’a fait le plus grand bien pour arriver en forme en sélection." Après une mi-temps disputée contre le Racing 92 samedi dernier, le flanker a logiquement intégré le groupe du XV de France le lendemain. Avec toutefois quelques doutes entourant l’état de forme des Toulousains, eux qui n’ont joué que trois matchs en sept semaines.

Là encore, Cros est affirmatif : "Il est vrai que nous avons traversé une période compliquée avec pas mal de rencontres reportées. Mais, à chaque fois, nous étions prêts à jouer. Nous nous sommes entraînés pour disputer ces rendez-vous. Même s’il n’y avait pas de compétition, j’ai eu des séances très intenses et j’ai pu me préparer convenablement." Tant mieux, car les Bleus auront besoin de lui dans les semaines à venir. Et Cros, élément majeur du système de Fabien Galthié depuis sa prise de fonction, sait qu’il devra répondre présent tant l’émulation est énorme en troisième ligne.

Même en l’absence de Charles Ollivon, ce secteur est bien fourni avec Cameron Woki, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch, Dylan Cretin ou Sekou Macalou. "Il y a beaucoup de concurrence partout dans le groupe mais elle est saine et élève notre niveau, pose le Toulousain. C’est une chance de s’appuyer sur autant de joueurs qui peuvent prétendre à démarrer les rencontres. Je peux vous dire que ça tire tout le monde vers le haut, et ça se voit aux entraînements."

" Remporter un trophée serait important "

Installé en sélection depuis février 2020, Cros a donc conscience des attentes autour du XV de France, autant que de son potentiel. Forcément, alors que leurs adversaires britanniques en ont fait les favoris pour ce Tournoi des 6 Nations, les Bleus s’avancent avec l’ambition de garnir enfin l’armoire à trophées. "Cela nous ferait un grand bien à tous", concède Cros. Ne serait-ce pas un passage obligatoire avant de se présenter en candidat légitime pour rafler la Coupe du monde en 2023 ? "Je ne sais pas, répond-il. Le groupe avance et se construit. Pour la confiance et pour marquer la progression de l’équipe, remporter un trophée serait important. Pour autant, la France a souvent gagné le Tournoi des 6 Nations mais n’a jamais gagné la Coupe du monde. Il n’est donc pas écrit qu’il faut le remporter pour être champion du monde..."

En coulisses, nul doute pourtant que les leaders doivent aiguiser les esprits de compétiteur. Cadre à Toulouse et capitaine en sélection chez les jeunes, Cros a d’ailleurs l’étoffe pour jouer aussi les guides en équipe nationale. "Ce n’est pas vraiment mon rôle à l’heure actuelle, coupe l’intéressé. Il y a des leaders naturels comme Antoine (Dupont), Charles (Ollivon), Julien (Marchand) ou Greg (Alldritt). Antoine est par exemple capitaine mais il n’y a pas à revendiquer de statut pour les autres joueurs. Tout le monde peut s’exprimer librement et se sent à l’aise." A commencer par lui visiblement.