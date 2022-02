Samedi à Murrayfield, Antoine Dupont et Romain Ntamack fêteront leur 17e association. Toujours plus proches du record des 21 titularisations communes de la paire Parra-Trinh-Duc, dépositaire du dernier grand chelem des Bleus en 2010, en espérant que les duettistes toulousains décrochent bientôt le même genre de timbale. Mais pour ce faire ? Il faudra encore se débattre de ces diables d’Ecossais qui, en plus d’être la bête noire des Bleus de Galthié depuis trois ans, sont tout bonnement la seule sélection contre laquelle les duettistes toulousains comptent deux défaites au niveau international (contre une victoire lors de leur première titularisation commune en 2019).

En 16 matchs en effet, Dupont et Ntamack n’ont connu qu’à quatre reprises la défaite : contre l’Irlande lors du Tournoi 2019, contre le pays de Galles en quarts de finale de la dernière Coupe du monde, et l’Ecosse lors des deux derniers Tournois. Alors certes, l’expérience de 2020 tourna court, avec la sortie de Romain Ntamack dès la 7e minute en raison d’une commotion. Reste que ce dernier souvenir de Murrayfield n’est évidemment pas anodin pour les deux hommes et moins encore pour le demi d’ouverture, qui peut logiquement faire une affaire personnelle de cet adversaire écossais.

Une complicité qui saute aux yeux

Un temps mise en danger par Fabien Galthié qui rêvait en novembre dernier d’intercaler Matthieu Jalibert entre les deux rouages, la charnière toulousaine s’est toutefois imposée au nom de son caractère rassurant. Vainqueurs de la Nouvelle-Zélande puis de l’Irlande à quelques mois d’intervalle, Antoine Dupont et Romain Ntamack se sont en effet affirmés comme une doublette gagnante, capable de remporter le doublé Coupe d’Europe-Top 14 la saison dernière, au milieu d’une série de quinze victoires consécutives toutes compétitions (club et sélection nationale) confondues entre le 3 avril et le 21 novembre 2021, soit 231 jours d’invincibilité. La charnière grâce à laquelle le XV de France peut enfin rêver de cette victoire dans le Tournoi après laquelle il court depuis douze ans, avant de se projeter sur sa Coupe du monde à domicile ?

En tout cas, leur complémentarité et leur connivence rodée par des semaines et des semaines d’entraînement en club n’en finit plus de sauter aux yeux, à l’image de cet essai inscrit par Dupont contre l’Irlande à la réception d’une passe balancée pratiquement à l’aveugle par Ntamack, comme certain que son demi de mêlée allait lire son intention et se présenter à son intérieur. Une complicité qui constitue évidemment leur atout majeur, à l’heure de débarquer à Murrayfield dans l’idée de remettre les compteurs à zéro face à leur nemesis écossaise. Et pour tout dire, l’heure semble belle et bien venue...