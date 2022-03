Melvyn Jaminet : (6/10)

L’arrière a été le détonateur tricolore en début de match. Après une première pénalité inscrite des 40 mètres, il a percé puis a décalé Jelonch sur l’essai des Bleus (10e). On l’a vu à l’aise sous les ballons haut. Les caprices du rebond lui ont coûté un ballon mort (26e). Un seul échec au pied sur sa dernière pénalité qui aurait pu sécuriser le succès des Bleus avant l’heure. Mais une partie de qualité pour le Catalan.

Yoram Moefana : (5/10)

Le Bordelais a été peu vu. Il est décalé en bout de ligne (14e) et parvient à remettre intérieur à Jaminet. Il a été embêté à un genou et est revenu avec une genouillère après le repos. Il a écopé d’une pénalité.

Gaël Fickou : (6/10)

Le Francilien a encore été un leader défensif inestimable avec dix plaquages réussis pour un seul manqué. Il a le plus souvent avancé à l’impact comme sur cette intervention décisive sur une relance de Hardy (18e).

Jonathan Danty : (7/10)

Le Rochelais a été percutant sur ses premiers ballons. En défense, il a été agressif dans le bon sens du terme. Son contre-ruck (44e) a soulagé les Bleus au moment où les Gallois prenaient confiance. Son en-avant (61e) sur les 22 mètres a mis le XV de France sous pression. Mais au final, de par son activité défensif (10/10) et ses qualités de gratteur, il aura été un des héros du succès. Remplacé par Matthis Lebel (80e).

Gabin Villière : (6/10)

L’ailier était de retour sur les terrains et il était en forme. Son déboulé à l’origine du premier essai français (10e) ou encore sa course intercalée sur un ballon en premier main (14e) l’ont montré même si, sur la deuxième séquence, sa sautée n’aura pas mis Moefana dans les meilleures dispositions. Pour le reste, on l’a encore vu se démener comme un beau diable même quand l’adversaire se nommait Faletau.

Romain Ntamack : (6/10)

L’ouvreur a joué tout en sobriété pour commencer. On l’a vu inspiré dans la conduite des premières attaques tricolores. Puis des erreurs sont venues contrarier sa prestation dont un coup de pied direct en touche sévèrement accordé (21e), une passe interceptée et un en-avant sous une chandelle (50e). Son drop-goal manqué en bonne position (66e) aurait pu soulager les Bleus. En défense, il a été beaucoup visé et a tenu le choc. Son interception sur Dan Biggar (74e) a été un des tournants en faveur des Bleus.

Antoine Dupont : (6,5/10)

Le demi de mêlée avait beau être surveillé, il a su trouver de l’avancée dès son premier ballon, ce qui a amené une pénalité dès la 2e minute. Il a essayé de créer de nombreuses brèches et, faute d’en trouver, a pu cafouiller. Mais à la mi-temps, ses quatre plaquages cassés et trois passes après contact disaient presque tout de son impact. Son jeu au pied a encore été précieux. Il est pénalisé pour hors-jeu (59e), sans conséquence, et se fait battre sous une chandelle (64e) par Williams. Remplacé par Lucu (72e).

Grégory Alldritt : (6/10)

Malheureux en première période, avec notamment deux en-avant préjudiciables (6e, 31e) et une touche mal contrôlée, heureusement sans conséquences. Un déchet qu’il a compensé par une grosse activité défensive, avec 12 plaquages réussis et surtout un contest dantesque à la 65e. Remplacé dans la foulée par Dylan Cretin, qui a cherché à apporter des solutions à un alignement en souffrance.

Anthony Jelonch : (5/10)

Auteur du premier essai des Bleus dans son couloir, au soutien d’une bonne percée de Jaminet, il a a été paradoxalement plus en vue ballon en main, assurant des relais à contre-emploi. Solide en défense, mais sans offrir la présence à l’impact qu’il assurait encore voilà quelque temps

François Cros : (8/10)

Le M. Propre du paquet tricolore s’est démultiplié aux quatre coins du terrain pour sauvegarder les ballons que son équipe avait beaucoup de mal à tenir, ainsi qu’en défense où il a rattrapé plusieurs coups à l’intérieur de ses trois-quarts (14 plaquages, meilleur total du match). Exemplaire dans son abattage, il s’est révélé une alternative en touche des plus précieuses en fin de match.

Paul Willemse : (7/10)

Il a démarré la rencontre tambour battant, avec notamment un superbe relais à hauteur de Dupont qui a provoqué une pénalité (2e) et une charge tonitruante (19e). Auteur d’un énorme stop sur Williams (42e) avant de logiquement baisser de régime, privé de son remplaçant habituel Romain Taofifenua. 13 plaquages à son actif toutefois.

Cameron Woki : (5/10)

Le capitaine de la touche tricolore a eu beaucoup de mal à trouver la solution face au contre gallois, avec un ballon perdu et plusieurs munitions cafouillées en première période. Remplacé à la 65e par Thibaut Flament, actif mais globalement peu impactant.

Uini Atonio : (3/10)

Sanctionné d’un coup-franc en mêlée, il a eu du mal à faire peser sa masse lors d’un premier acte marqué par beaucoup de jeu au pied. Logiquement remplacé à la mi-temps par Mohamed Haouas, pénalisé d’un hors-jeu à la 48e puis auteur d’un en-avant (50e), globalement à la peine pour son retour en bleu.

Julien Marchand : (7/10)

Auteur d’un importantissime grattage pour annihiler un temps fort gallois à la 32e, il a également été en vue sur plusieurs relais saignants. Relayé à la 53e par Peato Mauvaka, qui a remporté dès sa première mêlée un ballon sur introduction galloise et s’est avéré très propre dans ses lancers.

Cyril Baille : (6/10)

Sa technique ballon en main est toujours irréprochable (4 passes après contact en première mi-temps !), ainsi que sa tenue de mêlée qui a permis aux Bleus de récupérer un coup-franc et une pénalité juste sous leurs poteaux. Remplacé à la 53e par Jean-Baptiste Gros, qui s’est démultiplié en défense.