Jones, 36 ans, devra être opéré de cette épaule, déjà abîmée cette année peu de temps avant la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud. Il s'était remis à temps et avait pu participer en tant que capitaine au succès des Lions (2 tests gagnés à 1) en juillet-août. Le pays de Galles jouera son premier match du Tournoi contre l'Irlande le 5 février 2022 à Dublin. "Je ne crois pas qu'il sera disponible", a déclaré Pivac sans cacher l'importance de la perte. "C'est quand ils ne sont pas là qu'on apprend le plus sur la valeur des gens", a dit l'entraîneur néo-zélandais.

Jones aurait pu honorer pendant le Tournoi sa 150e cape avec le pays de Galles, lui qui détient le record mondial des sélections (161 en comptant ses douze matches pour les Lions). Pivac espère néanmoins que Jones pourra prolonger sa carrière et disputer la Coupe du monde 2023: "C'est toujours mon l'intention. Je crois que c'est un but réaliste".