Est-ce déjà une finale comme on peut l’entendre depuis le début de la semaine ?

Je ne pense pas que ce soit déjà une finale. C’est un match comme un autre, un match que l’on doit gagner pour réussir notre objectif dans ce Tournoi. Et notre objectif est de gagner tous les matchs. Ça ne sera pas une finale mais un gros match car l’Irlande est l’équipe du moment, l’équipe la plus en forme en Europe.

Comment va votre sélectionneur Fabien Galthié qui était à l’isolement le week-end dernier ?

Fabien va bien. Il va mieux et il est de retour avec nous. Il a tout de suite basculé sur la préparation de ce match face à l’Irlande même s’il ne nous avait pas vraiment quittés face à l’Italie. Aujourd’hui, il est présent physiquement avec nous.

Que devez-vous corriger après le match face à l’Italie ?

Je pense qu’il va falloir concéder moins de fautes que face à l’Italie. On a un vrai travail à faire sur la discipline, même si de compétitions en compétitions ça va beaucoup mieux. Nous sommes une équipe assez disciplinée mais sur ce match nous l’avons été un peu moins. Après, face à l’Irlande, il va falloir sortir de notre camp correctement, sans trop jouer. Et puis, il va nous falloir avoir une défense compacte. Mais le plus urgent à corriger, c’est notre discipline.

Quelles sensations avez-vous eu en seconde ligne, un poste auquel vous n’aviez plus joué depuis la victoire face aux Blacks ?

Je me suis senti très bien. Je n’ai pas manqué de repères et j’ai bien été accompagné par le staff et les autres joueurs sur les phases de conquête. Je n’ai eu aucun problème à jouer deuxième ligne. Je me suis senti plutôt bien, plutôt à l’aise. Ça me fait aussi du bien car ça me permet d’avoir un autre jeu, d’être un peu plus dur, avec ce combat en plus. Je crois que ça m’a fait du bien de jouer à ce poste là.

Que pensez-vous des avants irlandais ?

C’est un pack solide, qui fait mal et qui avance, très fort en touche, sur les mauls et en mêlée fermée. Ça va être un gros défi, un grand combat. Ça va être une bonne guerre samedi.

Les Irlandais n’ont fait que trois fautes face aux Gallois. Est-ce une source d’inquiétude ? Comment pouvez-vous les déstabiliser ?

C’est l’équipe qui est la plus disciplinée en Europe. Elle a une bonne structure et elle est sûre d’elle. Il ne faut pas forcément débrider notre jeu pour essayer de les mettre à la faute. On va devoir se concentrer sur notre discipline et essayer de mettre notre jeu en place et les mettre à mal sur leurs points faibles que l’on a pu voir. Il faudra surtout coller au score.

Qu’est-ce qui a changé chez les Irlandais depuis votre victoire contre eux l’année dernière ? Et faites-vous un parallèle entre leur progression et la vôtre ?

Pas grand-chose n’a changé. On gagne chez eux sur le fil après un très dur combat. Ça a toujours été la même équipe, très forte sur les bases, qui excelle en conquête. Il n’y a pas de changements mais un surplus de confiance car les Irlandais sont invaincus depuis. Ils ont aussi battu les All Blacks. Ils ont maintenant un jeu lisse, très beau à voir, avec l’impression que tout leur réussit. Maintenant, nous allons essayer de les faire douter.

Craignez-vous une guerre d’usure ?

On s’attend à un gros combat, notamment dans les mauls et en mêlée car c’est le pack le plus dense et le plus mobile d’Europe. Forcément, ça sera un grand challenge d’essayer de rivaliser car sinon on ne pourra pas gagner. Il va falloir se mettre à leur niveau pour combattre et essayer de gagner ce bras de fer.

Avez-vous étudié la touche irlandaise, qui est une arme importante de l’Irlande ?

Ils arrivent à mettre beaucoup de hauteur et de rythme. Après au sol, c’est une équipe très dense dans les mauls avec beaucoup d’avancée. J’ai travaillé avec Karim Ghezal sur leurs annonces pour essayer d’apprendre par cœur leurs mouvements. Je vais avoir énormément de responsabilité sur ce match au niveau de la touche car c’est une force des Irlandais. Ça va être un beau combat aérien avec James Ryan qui a déjà une grande expérience internationale.