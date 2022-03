Ce sont les votes du public qui ont attribué ce titre au demi de mêlée français, qui était en compétition avec son partenaire Gregory Alldritt et le troisième ligne irlandais Josh van der Flier. A 25 ans, le Toulousain a déjà été nommé meilleur joueur du Top 14, meilleur joueur européen et meilleur joueur du monde...

"Antoine mérite amplement ce titre (...) Il est un joueur exceptionnel et au coeur d'une équipe de France qui monte en puissance. Il a cette capacité de tenir le public en haleine à chaque fois qu'il touche le ballon", a affirmé le patron des Six nations, Ben Morel. "Grâce aux votes du grand public sur les réseaux sociaux", Antoine Dupont "entre encore un peu plus dans l'histoire du rugby européen et mondial", se félicite pour sa part la Fédération française de rugby dans un communiqué.

Depuis la création de cette récompense en 2004 par le comité des Six nations, Dupont avait été le premier Français à recevoir cette récompense à l'issue de l'édition 2020. Avec cette nouvelle distinction, il entre donc dans le cercle très fermé des joueurs à avoir reçu plusieurs fois ce trophée, aux côtés du demi d'ouverture irlandais Brian O'Driscoll (2006, 2007, 2009) et de l'arrière écossais Stuart Hogg (2016, 2017).