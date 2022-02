"Nous sommes évidemment très satisfaits. On savait que le contexte serait difficile, les Ecossais perdent peu de matchs ici sur leurs terres. On a bien réussi les abords de mi-temps, ce sont des moments que l’on a bien travaillé à l’entraînement. Nous avions confiance en notre défense aussi. On sent l’engouement et la ferveur du public. Il y a des dates clés et des matchs que l’équipe de France n’a pas gagné depuis longtemps. Vaincre en Écosse à Murrayfield en faisait partie. Gagner le Tournoi aussi. On est en bonne voie mais il ne faut pas se laisser griser. Il faut garder beaucoup de rigueur et d’exigence."