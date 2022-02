Sur l'état de fraîcheur de l'équipe...

Raphaël Ibanez : L'état de fraicheur de l'équipe est optimal. François Cros s'est fait légèrement mal contre Demba Bamba quand nous sommes monté en puissance dans ce galop du capitaine, mais rien de majeur concernant François, il a pu terminer la séance normalement.

Antoine Dupont : Je me sens bien, évidemment on a eu un jour de moins donc on a fait plus de fraîcheur cette semaine. J'étais content de pouvoir enchaîner un deuxième match d'affilée la semaine dernière donc cela devrait aller encore mieux ce week-end.

Sur les déclarations de Jonathan Sexton, qui a dit qu'affronter l'équipe de France chez elle est "l'un des plus grands défis du rugby mondial"...

A.D.: Il est mieux placé que moi pour en parler, au vu du nombre de matchs du Tournoi qu'il a disputé... C'est toujours flatteur d'avoir des phrases comme celle mais il ne faut pas non plus se laisser endormir car on sait avec quelles intentions ils vont venir à Paris.

Sur les déclarations de James Ryan, disant que les Irlandais allaient faire de leur mieux pour réduire le stade de France au silence...

A.D.: Les Irlandais ont des objectifs élevés, et je leur souhaite du courage car à mon avis les supporters vont être aussi motivés que nous demain...

Sur l'absence de Jonathan Sexton...

A.D.: C'est sûr que c'est un cadre et leader de cette équipe depuis des années. Cela aura peut être un impact sur l'organisation de leur jeu mais ils ont quand même un vivier de joueurs très important, avec de l'expérience donc je suis sûr qu'ils auront prévu de quoi combler son absence.

R. I. : On sent bien aussi une volonté de la part du staff irlandais de protéger son successeur, Joey Carbery, qui va devoir être à la hauteur. Pour lui enlever de la pression, ils ont simplement expliqué que l'absence de Sexton n'allait rien changer, même si bien sûr l'expérience de Jonny Sexton aurait pu compter énormément dans cette rencontre.

Sur le futur adversaire direct d'Antoine Dupont, Jamison Gibson-Park...

A.D.: Il commence à enchaîner les matchs, il a un parcours atypique. Je l'ai affronté avec son club le Leinster. Il est moins physique que Connor Murray mais il lit bien les situations, et possède un très bon jeu au pied. Il fonctionne très bien dans le système irlandais qui est tourné vers le jeu de passes.

Sur l'impact du Covid 19 sur le jeu d'Antoine Dupont...

A.D.: Bonne question, je ne pense pas qu'il en ait eu puisque j'étais asymptomatique. C'est juste que je l'ai eu au moment de ma reprise, donc il a retardé ma reprise mais cela m'a donné l'occasion de me reposer un peu plus. Le Covid m'a donc finalement plus été bénéfique qu'autre chose.

Sur la charnière française, qui va devoir passer un cap par rapport à sa prestation contre l'Italie...

A.D.: De toute façon, on a toujours beaucoup de responsabilités quand on joue à la charnière du XV de France. Nous y sommes désormais habitués avec Romain car on y joue depuis quelques temps. Toute l'équipe sait qu'elle va devoir élever son niveau de jeu individuellement et collectivement contre l'Irlande. Nous sommes au courant de cela. Et même si tout n'a pas été parfait la semaine dernière, il y a aussi du positif à retirer de ce match, ainsi que de la tournée de novembre qui n'est pas très loin et des entraînements que l'on effectue depuis deux semaines.

Sur ce que le staff attend de la charnière...

R. I. : Nous attendons de nos joueurs de la charnière qu'ils soient à leurs niveaux, comme depuis leurs débuts internationaux. Ils ont été bons le week end dernier, Antoine et Romain mènent le jeu de cette équipe. Il faut aussi dire que les avants vont avoir une partie incroyable à disputer, qu'ils vont devoir sortir les crocs à chaque minute et à chaque instant. Ensuite, les qualité d'Antoine et de Romain pourront se mettre en valeur sur ce match.