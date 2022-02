Le troisième ligne centre gallois Ross Moriarty pourra jouer samedi le match d'ouverture du Tournoi des six nations contre l'Irlande après avoir rassuré sur son état de forme, comme l'a annoncé l'adjoint Stephen Jones. Le joueur des Dragons avait dû être opéré de l'épaule après s'être blessé lors de la défaite du Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande, à l'occasion des test-matches de l'automne. Il a fait son retour à la compétition vendredi dernier à l'occasion d'une rencontre du United Rugby Championship contre Benetton, jouant plus d'une heure et marquant un essai dans un match nul 13-13.

"C'est génial que Ross ait eu du temps de jeu", a déclaré Jones mardi. "Il est retourné dans sa région et s'en est bien sorti. Il a bien récupéré et il est disponible pour la sélection. C'est génial pour nous." Moriarty, âgé de 27 ans, pourrait jouer son cinquantième match avec le Pays de Galles. Le centre de Cardiff, Uilisi "Willis" Halaholo, est également en bonne voie d'être disponible. "Willis s'est fait une petite entorse à l'ischio-jambier. Heureusement, il devrait être disponible pour la sélection", a annoncé Stephen Jones. "C'est génial car nous savons que Willis, balle en main, pose beaucoup de problèmes aux équipes". Le sélectionneur Wayne Pivac devrait annoncer son équipe jeudi pour le match à Dublin, alors que le Pays de Galles remet son titre en jeu après sa victoire en 2021.