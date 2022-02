Écosse - Angleterre. Une rencontre que tous les amateurs de rugby ont cochée sur l'agenda. Un match qui a un goût de revanche pour le XV de la Rose, qui s'était inclinée l'an passé face aux coéquipiers de Stuart Hogg. Pour les Écossais, au complet, ce premier match du Tournoi des VI Nations doit les lancer pour une édition qui voit les hommes de Gregor Townsend se déplacer trois fois cette année. En plus de ce début de Tournoi, la Calcutta Cup était en jeu entre ces deux équipes qui se confrontent depuis 1879, plus veille rivalité dans le monde du rugby.

Un premier acte qui a été dominé dans la possession et territorialement par l'Angleterre. Plus puissants devant, les Anglais ont enchaîné les charges dans les 30m écossais mais ils n'ont pas trouvé d'espaces. Le XV du Chardon étant discipliné, les coéquipiers du capitaine Tom Curry ont eu du mal à trouver des solutions. C'est le pied de Marcus Smith qui a permis aux Anglais d'ouvrir le score au bout d'un quart d'heure de domination (0-3, 17e). Mais sur le renvoi, les Écossais, pour leur première attaque du match, ont fait mouche. Sur une touche rapidement jouée, Darcy Graham a trouvé la solution, sur un magnifique retour Stuart Hogg, et a servi sur un plateau le jeune Ben White qui a inscrit son premier essai sous les couleurs de l’Écosse pour sa première apparition. (7-3, 19e).

Les Anglais ont continué à vouloir imposer leur puissance, ne prenant pas les tentatives de pénalités préférant aller en touche, mais la défense écossaise n'a pas cédé. Si ce n'est sur une pénalité en fin de premier acte du jeune ouvreur des Harlequins (7-6, 33e). Pour leur deuxième attaque dans le camp anglais, en toute fin de mi-temps, les Écossais ont réussi à mettre à la faute le XV de la Rose. De 40m, face au poteau, Finn Russel a permis aux Écossais de rentrer au vestiaire avec un score en leur faveur de 10 à 6.

Les Anglais dominent jusqu'à la grosse faute de Cowan-Dickie

La deuxième période a ressemblé beaucoup à la première. Ce sont les Anglais qui ont joué dans le camp écossais. Mais cette fois, les hommes d'Eddie Jones ont trouvé la solution. Après un maul qui a avancé d'une dizaine de mètres, le ballon est sorti pour Marcus Smith qui a inscrit son premier essai dans le Tournoi. Le jeune ouvreur anglais a inscrit tous les points de son équipe face aux Écossais (10-17, 53e).

Les Anglais ont continué de mettre la pression sur la défense écossaise mais qui a tenu bon. Et sur une des rares excursions des coéquipiers de Russel dans le camp anglais, le XV du Chardon a trouvé une solution. Après une passe au pied de l'ouvreur du Racing 92 pour son ailier Graham, Luke Cowan-Dickie a commis un en-avant volontaire. À 5m de l'en-but, l'arbitre de la rencontre, Monsieur Ben O'Keeffe, n'a pas d'autres choix que de sortir un carton jaune pour le talonneur anglais, ainsi que de donner un essai de pénalité pour les Ecossais. (17-17, 66e).

A un de plus, l’Écosse a gardé le ballon, et les Anglais, qui n'ont pas souvent défendu, se sont mis à la faute. Russel, adroit face aux perches, ne s'est pas fait prier pour donner la victoire au sien, huit minutes avant la fin. Les Anglais auront la dernière balle de match, jusqu'à quatre minutes après la sirène, mais la défense écossaise aura tenu bon jusqu’au bout et Murrayfielf, en fusion, peut célébrer ses guerriers.

Grâce à ce succès 20 à 17 sur le XV de la Rose, les Écossais entrent parfaitement dans ce tournoi des VI Nations. Ils remportent par la même occasion la Calcutta cup, trophée mis en jeu entre les deux équipes. Les Anglais ne peuvent déjà plus croire au Grand Chelem, et enchaînent une deuxième défaite face aux Écossais dans le tournoi, une première depuis 1984.