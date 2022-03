Habitués aux entames canons, comme ce fut le cas face à l’Irlande ou l’Écosse pendant ce Tournoi, les Bleus réalisaient, une nouvelle fois, un bon début de match. Au Millenium stadium de Cardiff, les partenaires d’Antoine Dupont tenaient le ballon dans les premières minutes et ouvraient le score tôt dans la partie, grâce à une pénalité de Melvyn Jaminet (0-3, 3e). Sur l’action suivante, ils offraient trois points à Dan Biggar après une obstruction sous un ballon haut (3-3, 5e).

Plutôt dominateurs en ce début de rencontre, les Français construisaient patiemment leur jeu. Logiquement, ils inscrivaient le premier essai du match après une belle offensive à l’entrée des 22 mètres gallois, conclue par Anthony Jelonch (9e). Melvyn Jaminet passait la transformation, et après dix minutes le XV de France menait 3-10. Il ne marquera plus le moindre point jusqu’à la pause.

Bien que dominateurs en mêlée fermée, les Français étaient embêtés en touche par l’excellent contre gallois et ne parvenaient pas à bonifier leurs temps forts. Peu à peu, une véritable bataille stratégique - celle du jeu au pied - s'installait entre les artilleurs tricolores (Ntamack, Jaminet) et gallois (Biggar, Williams). À ce jeu-là, l’ouvreur de Northampton se montrait sacrément efficace avec deux 50-22” trouvés lors du premier acte. Sous pression face au gros rythme proposé par les Gallois, les joueurs de Fabien Galthié se montraient une nouvelle fois sacrément solidaires en défense. Ils répondaient aux assauts des locaux par des plaquages appuyés, et face au rideau tricolore hermétique, les partenaires de Dan Biggar devaient s’en remettre à la botte de leur buteur (17e, 39e) pour recoller au score. Ainsi, à la pause, le XV du poireau n’avait qu’un point de retard (9-10).

Seulement trois points en seconde période

Profitant d’une pénalité de Melvyn Jaminet, les Bleus reprenaient quatre points d’avance en début de seconde période (9-13, 46e), et peu à peu le match tombait ensuite dans un faux rythme. Comme en première mi-temps, le Pays de Galles mettait la pression au XV de France avec du jeu au pied devant les 22 mètres tricolores. Cependant, les Bleus, bien que privés de ballons (64% de possession pour le Pays de Galles entre la 40e et la 60e), se montraient une nouvelle fois héroïques en défense et ne craquaient pas, à l’image des ballons importants grattés par Alldritt (63e) ou Danty (76e).

Romain Ntamack ratait un drop à un quart d’heure de la fin, mais l’ouvreur tricolore se montrait décisif dix minutes plus tard en interceptant une passe de Biggar sur un temps fort gallois. Dans la foulée, Melvyn Jaminet manquait une pénalité lointaine - son seul échec de la soirée - mais ce XV de France ne pouvait pas perdre. Dans une fin de match étouffante, les Bleus contenaient le Pays de Galles dans son camp et Peato Mauvaka, en récupérant un ballon dans un ruck pendant le temps additionnel, libérait tout un pays.

Ainsi, le XV de France s’ouvre une voie royale vers le Grand Chelem. Vivement samedi prochain…