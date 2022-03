L’Irlande s’est donnée le droit de rêver. En disposant de l’Ecosse (26-5) avec le bonus offensif, en fin d’après-midi, les hommes d’Andy Farrell sont toujours dans la course à la victoire pour le tournoi. Tout autre résultat qu'un succès des Bleus face à l'Angleterre offrira le titre aux Irlandais. Avec une troisième défaite en cinq matchs, les Ecossais terminent le tournoi à la quatrième place.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Irlandais ont parfaitement construit leur victoire. Ils voulaient un bonus offensif pour mettre la pression sur l’équipe de France, c’est chose faite. Dès les premières minutes de la rencontre, les locaux ont semblé maîtriser les débats notamment grâce à la justesse de leur jeu au pied. Impériaux dans la lecture du jeu et sous les ballons hauts, les Irlandais n’ont jamais tremblé. Très propres dans les phases de conquête, les Irlandais se sont appuyés sur une très bonne touche et des avants conquérants pour aller chercher ce précieux succès.

Ce sont d’ailleurs eux qui ont marqué les premiers par l’intermédiaire du talonneur Dan Sheehan. Derrière un maul, le joueur du Leicester s’est échappé pour mettre les siens sur le bon chemin. Dix minutes plus tard, c’est son autre compère de la première ligne, Cian Healy qui a doublé la mise après un pick and go.

Face à la déferlante des puissants avants irlandais, les Écossais ont réagi avant la mi-temps grâce à leur pilier Pierre Schoeman. De la même manière que son homologue irlandais, l’Écossais a inscrit le seul essai écossais de la rencontre en force derrière un ruck. Avec neuf points de retard au moment de regagner les vestiaires, les Écossais ne semblaient pas si loin, mais l’impression dégagée par les Irlandais était impressionnante.

Un match plein de maîtrise

À l’image de leur première mi-temps, les coéquipiers de Jonathan Sexton ne se sont pas pressés en seconde période pour aller chercher les deux derniers essais synonymes de bonus offensif. Les Irlandais ont d’abord respecté leur plan de jeu : mettre les Écossais sous pression et les laisser dans leur camp. Mais avec quelques petites munitions, les visiteurs ont réussi à se montrer dangereux à plusieurs reprises. En vain, ils termineront la rencontre avec un seul essai marqué. La faute à une défense irlandaise omniprésente et à un très gros travail dans les rucks.

De la même manière que les Irlandais dominaient en défense, ils gagnaient les collisions en attaque. Et dans cette situation, les Écossais ont tenu autant qu’ils pouvaient. Mais le troisième ligne Josh van der Flier est venu éteindre toutes les ambitions écossaises à l’heure de jeu en plantant le troisième essai des siens après une belle course tout proche de la ligne. Et si les Irlandais ont dominé, il a fallu attendre la dernière minute pour voir l’Irlande inscrire le quatrième essai. Derrière un nouveau maul dévastateur, c’est Conor Murray qui a libéré tout un peuple. Un peuple qui sera devant sa télé ce soir pour espérer une victoire de l’Angleterre qui leur offrirait le Tournoi 2022.