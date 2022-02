Ce mercredi après-midi, les quarante-deux joueurs convoqués par Fabien Galthié pour préparer le troisième match du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse ont procédé dans l'Essonne à leur traditionnel entraînement à haute intensité, avec opposition. Pour l'occasion, plusieurs centaines de supporters armés de « vuvuzela » avaient répondu à l'invitation du XV de France et s'étaient donc massés dans les travées du stade Pierre Camou, le terrain d'honneur du CNR, afin d'encourager une dernière fois les coquipiers d'Antoine Dupont avant que ceux-ci ne rejoignent l'Ecosse jeudi, en début d'après-midi. Comme il en a pris l'habitude depuis les prémices de son mandat en 2020, le sélectionneur national n'a pas vraiment caché son jeu au fil de la séance et on a ainsi pu découvrir, aux côtés du public vacciné de Marcatraz, quels seraient les contours de l'équipe de France amenée à affronter le XV du Chardon, samedi après-midi à Edimbourg (15h30).

Lebel sur le banc de touche

Ainsi, il est quasi confirmé que Yoram Moefana, une nouvelle fois vêtu de la tunique bleue des titulaires, démarrera sur l'aile gauche du XV de France, ce week-end, en lieu et place du blessé Gabin Villière. Au milieu du terrain, Jonathan Danty, touché à la cheville et absent du dernier match face à l'Irlande, devrait bel et bien faire équipe avec Gaël Fickou, son ancien coéquipier au Stade français. Mathis Lebel, lui, devrait couvrir le poste d'ailier sur le banc de touche.

Flament préféré à Cretin sur le banc ?

Mis à part la demi-surprise Moefana, l'équipe ayant battu l'Irlande il y a dix jours au Stade de France (30-24) pourrait dont être intégralement reconduite. Et si l'on avait un temps pu croire que le staff des Bleus préfère Mohamed Haouas à Demba Bamba sur le banc de touche, il n'en serait finalement rien, le Lyonnais conservant son rôle de finisseur. Le Toulousain Thibaut Flament, qui occupe indifféremment les postes de flanker et deuxième-ligne, devrait être préféré à Dylan Cretin sur le banc. Pour finir, il est à signaler que le flanker du Stade français Sekou Macalou, qui s'était déjà peu entraîné hier, a été libéré par le staff et serait blessé à la hanche. Le sélectionneur Fabien Galthié dévoilera la composition d'équipe demain matin, depuis le CNR de Marcoussis.

L'équipe probable : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Flament, 21. Lucu, 22. Ramos, 23. Lebel