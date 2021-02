La composition du triangle d'arrière était un des points d'interrogation de la première composition du XV de France pour ce Tournoi 2021. Finalement, Fabien Galthié a décidé de renouveler sa confiance aux hommes de la Coupe d'automne des Nations. Brice Dulin (30 ans), élu meilleur joueur de la compétition, a été préféré à Anthony Bouthier. Un choix tout sauf surprenant : le Rochelais, au pied gauche et au jeu aérien précieux, a récemment enchaîné les prestations de qualité quand son alter ego a dépanné comme il pouvait à l'ouverture avec Montpellier. A ses côtés, Brice Dulin retrouvera Teddy Thomas (27 ans) et Gabin Villière (25 ans).

Les trois attaquants avaient déjà été alignés ensemble, le 28 novembre dernier. C'était, ironie de l'histoire, face à l'Italie, déjà. Ce jour-là, les deux ailiers y étaient allés chacun de leur essai, lors de la deuxième période de ce large succès (36-5).

L'évidence Villière

Sur l'aile droite, Teddy Thomas a été choisi au détriment de Damian Penaud (24 ans). Le Clermontois, revenu de blessure à une cheville début décembre, a retrouvé toutes ses qualités de finisseur, avec cinq essais inscrits sur les deux derniers mois. Insuffisant toutefois pour retrouver une place de titulaire. Le staff a décidé de miser sur le talent du Racingman. Et sur la continuité. L'ancien Biarrot, aligné à six reprises pour trois essais (dont deux face aux Transalpins) en 2020, a un vécu plus riche avec ce groupe, le Briviste de formation ayant disputé un seul match sur la même année A Murrayfield, où les Bleus avaient vu s'envoler leurs rêves de grand chelem. A gauche, le maillot floqué du numéro 11 revient en toute logique à Gabin Villière. En deux sélections, le Toulonnais avait épaté par son hyperactivité. Le nouveau statut d'international a apporté encore plus de confiance au Normand comme l'a prouvé son triplé face à Clermont fin décembre.

Autumn Nations Cup - Gabin Villière (France) face à l'ItalieIcon Sport

Ce France-Italie fera office de baptême dans le Tournoi pour Gabin Villière tandis que Brice Dulin va retrouver la reine des compétitions européennes près de quatre ans après sa dernière apparition, face au pays de Galles. Son dernier essai dans les 6 Nations avait d'ailleurs été inscrit à Rome, le 11 mars 2017. Les Italiens sont plus que prévenus.