XV de France : plus de 100 000 billets vendus

Voici le communiqué de la FFR :

"Lancée depuis le 10 mai dernier la billetterie du Tournoi des Six Nations 2022 démarre fort avec déjà plus de 100 000 billets vendus pour les trois matchs du XV de France à domicile.

Alors que les premiers spectateurs sont revenus dans les stades de rugby ces derniers jours, la FFR a offert aux fans du XV de France, au cours des quinze derniers jours, le privilège de réserver d’ores et déjà leurs places pour les trois affiches du Tournoi des Six Nations 2022.

Le succès de ces ventes anticipées, avec plus de 100 000 billets déjà attribués, manifeste la hâte des passionnés de rugby de communiquer avec leur équipe de cœur depuis les tribunes des stades. Cette édition 2022 du Tournoi des Six Nations sera sans nul doute un grand moment de partage entre les joueurs et leurs supporters.

Pour répondre à cet engouement, la FFR va ouvrir à la vente la billetterie des matchs de la Tournée d’automne 2021 dans les prochains jours, avec l’objectif de satisfaire toutes les envies, de tous les fans.

Pour rappel, la France accueillera cette année trois rencontres du Tournoi des Six Nations :

6 février 2022 : France – Italie

12 février 2022 : France – Irlande

19 mars 2022 : France – Angleterre."