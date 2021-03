Le deuxième ligne du XV de France Paul Willemse, exclu samedi face au pays de Galles, a écopé d'une suspension de deux semaines, ont annoncé mardi les organisateurs après l'audience du joueur. "La période finale de suspension est de deux semaines", a expliqué le communiqué organisateur, précisant que le joueur de Montpellier a admis un acte de jeu déloyal, méritant un carton rouge, mais nié avoir touché les yeux de son adversaire.

Sans surprise, Willemse ne pourra pas défier l'Écosse vendredi dans le match décisif du Tournoi 2021. "La commission a reconnu que son geste était imprudent mais non intentionnel. Nous tenons à remercier tous les membres de la commission de discipline pour leur décision juste et adaptée", a réagi Raphaël Ibanez, manager français. A la 67e minute du match entre les Bleus et les Gallois (32-30), le deuxième ligne du XV de France a écopé d'un carton rouge pour un déblayage au niveau de la nuque mais surtout pour une main dans le visage du pilier Wyn Jones, au niveau des yeux.

Vidéo - Lafond : "On se souviendra des 5 dernières minutes de ce France-Galles pendant des décennies" 03:34

"Je pense qu'il ne mérite pas une lourde sanction, je pense qu'il mérite la clémence. Quand on regarde les images, pour moi, il n'y a pas de contact. Ou alors, il est minime et surtout pas volontaire", avait plaidé le sélectionneur Fabien Galthié après la rencontre. Sans Willemse, la France affronte l'Écosse vendredi en match en retard. Elle remportera le tournoi si elle s'impose avec le bonus offensif, par une marge d'au moins 21 points, nécessaire pour devancer au classement le pays de Galles.