Pierre Bourgarit, la valeur (re)montante

Derrière les tauliers Julien Marchand et Camille Chat, le Rochelais pointe de nouveau le bout de son nez, au détriment de Peato Mauvaka et Teddy Baubigny. Une juste récompense pour le Maritime, auteur d'une première partie de saison tonitruante, remarquable de régularité. Le Gersois d'origine, titularisé à onze reprises avec son club depuis la reprise, enchaîne les performances de haut niveau, se montrant fiable sur les basiques du poste et très actif dans le jeu courant. Son triplé à Agen, au début du mois, porte son total personnel à six essais sur l'exercice. Titulaire en finale de la Coupe d'automne des Nations, Pierre Bourgarit est en embuscade, prêt à surgir.

Test Match - Pierre Bourgarit (France) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

François Cros, le retour inattendu

On n'a plus revu François Cros sur les terrains depuis le 31 octobre dernier. Face à l'Irlande, en clôture du Tournoi, le flanker s'était fracturé le deuxième métatarsien. Après plus de deux mois de convalescence, le Toulousain se rapproche d'un retour à la compétition. Signe évident de son importance, l'encadrement des Bleus a décidé de le convoquer pour préparer les 6 Nations sans même l'avoir de nouveau vu à l'oeuvre. L'entorse à une cheville de Cameron Woki a aussi, dans une mesure, précipité les choses... Titulaire à six reprises en sélection en 2020, François Cros devrait retrouver une place de titulaire dès que sa condition physique le permettra.

Test Match - François Cros (France) contre l'ItalieIcon Sport

Anthony Jelonch, l'homme en forme

Il est l'un des hommes en grande forme du moment. Très en vue lors de la Coupe d'automne des Nations, avec un abattage considérable face à l'Italie et l'Angleterre, le Castrais enchaîne depuis les prestations trois étoiles sous les couleurs de son club. Après trois ans loin des Bleus, de novembre 2017 à novembre 2020, le Gersois a retrouvé du crédit auprès des sélectionneurs et a grimpé de plusieurs crans dans la hiérarchie. Tout comme l'aérien Dylan Crétin et le percutant Selevasio Tolofua, il postule légitimement à une place de finisseur. Rôle dans lequel sa dimension physique et sa capacité à porter le ballon pourraient se révéler précieuses.

Autumn Nations Cup - Anthony Jelonch (France) contre l'ItalieIcon Sport

Brice Dulin, l'évidence confirmée

Brice Dulin n'a plus disputé le Tournoi des 6 Nations depuis le 18 mars 2017 et un succès arraché face au pays de Galles (20-18). Trois ans après, le désormais Rochelais devrait retrouver la reine des compétitions europénnes. Quoi de plus logique après un début de saison aussi accompli ? Le Lot-et-Garonnais avait été élu meilleur joueur de la Coupe d'automne des Nations et ne cesse de briller à l'arrière du club maritime. S'il est actuellement à l'infirmerie, après s'être cassé le nez à Armandie au début du mois, il devrait être en pleines possessions de ses moyens pour le début du Tournoi. Le verra-t-on alors avec le numéro 15 dans le dos ? C'est plus que possible. Le Rochelais offre de solides garanties de par son expérience, ses qualités dans les airs et son profil de relanceur. Anthony Bouthier, l'arrière numéro 1 de 2020, reste de son côté sur des prestations moins abouties et n'est pas aidé par la mauvaise passe de Montpellier.

Autumn Nations Cup - Brice Dulin (France) contre l'ItalieIcon Sport

Baptiste Pesenti, suspendu mais retenu

Satisfaction de la Coupe d'automne des Nations, Baptiste Pesenti a, depuis, disputé seulement 56 minutes de compétition avec Pau. Une unique apparition conclue par un carton rouge. Suspendu trois semaines pour un coup de coude donné au Parisien Sefanaia Naivalu, l'international aux 2 sélections ne pourra pas jouer avant le 24 janvier. Ses malheurs n'ont pas dissuadé Fabien Galthié et ses entraîneurs de le convoquer dans le groupe élargi. Un gage de confiance. Mais avec six deuxième ligne retenus, la participation du Palois au Tournoi est encore loin d'être acquise.