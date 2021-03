Samedi, pour battre le pays de Galles in extremis, l'apport du banc de touche français a été indéniable et décisif en fin de match. Parmi les remplaçants, le Castrais Anthony Jelonch a notamment réussi une dernière demi-heure tonitruante en troisième ligne, lui qui a succédé à Dylan Cretin à la 51e minute. "Les remplaçants ont fait un entrée de dingue", s'est-il contenté après la rencontre. Alors que les Bleus ont souffert physiquement et dans les collisions face d'impressionnants Gallois, Jelonch a amené sa densité et a souvent permis de renverser le rapport de force dans les impacts.

En clair, le Gersois a constamment avancé et cela fut évidemment précieux. Ce qui peut donner quelques regrets sur le fait qu'il ne soit pas sorti du banc une semaine plus tôt à Twickenham, là où sa puissance aurait pu être utile dans les ultimes minutes. Peut-il dès lors, et grâce à cette belle performance, prétendre à une place dans le XV de départ vendredi contre l'Ecosse ? Bien sûr. Mais cela risque de dépendre de la composition du paquet d'avants dans sa globalité et surtout du duo qui sera aligné en deuxième ligne.

Il avait été titulaire en Irlande

Une chose semble certaine : Jelonch sera sur la feuille de match vendredi soir, comme c'est le cas depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Remplaçant aussi en Italie et en Angleterre, le futur Toulousain avait en revanche démarré en Irlande, aux côtés de Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Un choix fort de Fabien Galthié pour s'adapter au profil de l'adversaire. Preuve que le sélectionneur, en l'absence de François Cros, a su faire évoluer sa troisième ligne au gré des besoins et qu'il ne se privera pas pour réitérer l'expérience s'il la considère nécessaire.

Anthony Jelonch au soutien de Brice Dulin lors de France-GallesIcon Sport

Une question d'équilibre

Vendredi, c'est donc entre ces deux hommes que le staff tranchera sûrement encore en troisième ligne. Selon les secteurs qu'il aura besoin de renforcer. En ce sens, la blessure de Romain Taofifenua et la suspension de Paul Willemse pourraient avoir des conséquences. Explications : les deux hommes précédemment cités - et associés lors des derniers rendez-vous - ayant un profil massif, l'encadrement du XV de France avait privilégié un véritable sauteur et ainsi opté pour Dylan Cretin, celui-ci apportant de véritables garanties dans l'alignement.

En touche, il a d'ailleurs encore été bon samedi. Mais, malgré le retour aux affaires attendu de Bernard Le Roux, et même si Baptiste Pesenti est le joueur qui semble le plus costaud aujourd'hui, la deuxième ligne choisie (Swan Rebbadj est également en lice) sera forcément moins puissante et plus aérienne. Ce qui pourrait pousser Galthié à densifier sa troisième ligne, et miser sur Anthony Jelonch, pour retrouver cet équilibre. Reste à savoir où le patron des Bleus voudra placer le curseur. Réponse mercredi midi.