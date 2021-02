C’était l’une des décisions attendue que devait prendre le staff cette semaine. Contrait de déclarer forfait en raison d’un test positif à la Covid 19, comme dix autres de ses partenaires, Charles Ollivon doit donc laisser ses prérogatives de capitaine pour le match de dimanche face à l’Ecosse. Pour le suppléer on pouvait penser que Gaël Fickou (déjà "capitaine" de la défense), ou Baptiste Serin (qui avait porté le brassard face à l’Italie à l’automne) étaient des candidats naturels.

Selon nos informations, c’est pourtant le Rochelais Gregory Alldritt qui a été choisi par le staff du XV de France. Une fonction qu’il connait puisqu’il en partage les responsabilités en club avec Romain Sazy et Victor Vito.

Élu à trois reprises homme du match lors du Tournoi 2020, Grégory Alldritt enchaîne depuis plus d’un an les prestations d’exception, dans la lignée de celle qu’il produisit voilà quinze jours à Dublin. Intelligent (il est inscrit en Licence Physique-Chimie à l’université de La Rochelle, qu’il avoue avoir mis en stand-by le temps de sa carrière internationale), à l’aise dans le jeu de mouvement et de désordre prôné par les Bleus, Alldritt s’avère surtout redoutable dans le combat pour le gain de la ligne d’avantage, avec ou sans le ballon. De quoi incarner un homme protée d’autant plus indispensable qu’en l’absence des Marchand, Ollivon, Dupont, Ntamack et autres Dulin, c’est toute la colonne vertébrale habituelle du XV de France, ainsi que son capitaine, qui manqueront à l’appel du XV de France face à l’Écosse. Autant dire que l’influence de Greg Alldritt n’en sera que décuplée, comme leader de jeu mais aussi en tant que meneur d’hommes…