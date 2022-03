Le match : sur un faux-rythme

Les Français étaient supérieurs aux Gallois ce vendredi, au Principality Stadium de Cardiff. Sur les contacts, la conquête ou encore l'efficacité, la France a (encore) montré qu'elle était une des meilleures nations du monde actuellement. Mais voilà, les Gallois et leur tactique bien pensée - il faut le dire - ont mis des bâtons dans les roues françaises en installant un faux-rythme. Cela a eu pour effet de particulièrement perturber les hommes de Fabien Galthié.

Peu dangereux balle en main, les Gallois se sont en fait nourris des erreurs françaises, provoquées par cette utilisation à outrance du jeu au pied. Un véritable harcèlement qui a permis aux hommes de Pivac de rester dans le match. Mais la défense française, disciplinée, ne leur a laissé aucune possibilité de marquer des points.

La tactique : les Gallois ont pris leur pied

On a directement senti une grande différence entre les deux équipes au niveau de la stratégie de jeu. Adeptes de passes après-contact, de prise d'intervalles et d'initiatives, les Français ont avancé à chaque fois qu'ils ont entrepris des mouvements ballons en main. Face à eux, les Gallois n'ont jamais su trouver des solutions devant le rideau de fer bleu. Alors, plutôt que de défier frontalement les Willemse, Marchand, Cros ou autre Jelonch, les Rouges ont entraîné les Tricolores dans un autre jeu : celui du gagne-terrain.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Dan Biggar (pays de Galles) a largement utilisé son jeu au piedIcon Sport

Par le biais de Dan Biggar, mais aussi de Liam Williams et même d'Alex Cuthbert, les Gallois ont bombardé les Bleus avec d'inombrable jeux au pied et chandelles. Cette stratégie, qui n'est pas sans rappeler le rugby des Irlandais des années 1980, a au final été plutôt très efficace, puisqu'elle a souvent mis en difficulté l'arrière-garde française. Mieux, elle a permis aux locaux d'installer un faux-rythme dans ce match. L'exemple le plus criant était sûrement cette chandelle d'Hardy... dans les 22 mètres français, après un seul petit temps de jeu. Heureusement pour la France, le pays de Galles n'a finalement pas su concrétiser en deuxième mi-temps.

Le tournant : l'en-avant de Davies

Il ne peut rien arriver à ces Bleus-là. En l'Écosse, Chris Harris avait fait l'erreur de tenter une passe sautée (manquée) vers Stuart Hogg juste avant la mi-temps, alors que son équipe avait la possibilité de passer devant.. Au pays de Galles, ce n'est pas une erreur de lecture du jeu, mais une erreur techinque qui a, peut-être, coûté le match aux Dragons. Menés de quatre petits points à la 62e minute, les hommes de Wayne Pivac étaient dans un véritable temps fort dans le camp bleu.

Ils décidaient d'écarter le ballon et, comme on ne change pas une équipe qui gagne, Biggar utilisait son jeu au pied pour tenter de trouver un coéquipier sur l'aile gauche. Dans les 22m français, Taulupe Faletau était à la réception de la diagonale et avançait de quelques mètres avant de servir à son intérieur Jonathan Davies, lancé à pleine vitesse. Mais le centre, qui disposait ici d'une belle occasion d'essai, ne parvenait pas à se saisir de la précieuse gonfle et commettait un en-avant. Le sort de la rencontre avait définitivement basculé.

Le chiffre : un 0-3 en seconde période

Preuve du faux-rythme qui a plané de bout en bout dans ce match, le score en seconde période n'a été que de 0-3 en faveur des Français. Oui, le score n'aura évolué que grâce à une pénalité de Melvyn Jaminet à la 47e minute. Sinon ? Eh bien les Gallois ont plutôt dominé, du moins territorialement, mais n'ont jamais su concrétiser par des points.

Dans ce constat, il faut aussi souligner la superbe défense des Bleus. Les Tricolores se sont montrés très disciplinés dans leur camp, n'ont manqué que très peu de plaquages et ont finalement été mis en danger qu'une seule et unique fois : sur la passe au pied de Biggar et finalement l'en-avant de Davies. Très solides, ces Français.

L'objectif : un match pour un Grand Chelem

Cette fois, c'est sûr, on l'aura cette finale pour le Grand-Chelem. La semaine prochaine au Stade de France, les Bleus vont jouer leur dernier match de ce Tournoi 2022 contre l'Angleterre. Un Crunch avec un double enjeu : déjà celui de remporter le Tournoi, pour la première fois depuis 2010, mais aussi celui de faire le fameux Grand Chelem. Alors qu'il s'agissait d'un gros mot il y a une semaine encore, ce Grand Chelem est désormais sur toutes les lèvres et les Bleus ne peuvent y échapper. Rendez-vous samedi prochain.

La question : avez-vous senti les Bleus en danger ?

Malgré le maigre écart au score, les Français n'ont, au final, pas été inquiétés plus que cela par le pays de Galles. La défense bleue n'a montré aucun signe de faiblesse et les Gallois trop peu de créativité pour se rapprocher de l'en-but bleu. D'où cette question : dans ce match, avez-vous senti les Bleus en danger ?