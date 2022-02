Ce lundi, le compte officiel du Tournoi des 6 nations sur les réseaux sociaux a publié de nouvelles images de l'essai d'Antoine Dupont, inscrit dès la deuxième minute de la rencontre France-Irlande et qui mettait immédiatement les Bleus sur orbite : une touche vite jouée par le même Dupont ; un cadrage-débordement de Yoram Moefana ; une prise du milieu du terrain par Atonio, lancé et qui progressait sur plusieurs mètres ; enfin cette inspiration géniale de Romain Ntamack qui attaquait la ligne, rentrait dans l'intervalle, éliminait un premier défenseur, sortait le ballon d'un bras et trouvait, intérieur, son demi de mêlée d'une passe à une main pour le premier essai des Bleus.

Un angle superbe, que l'organisateur du Tournoi souhaitait mettre en avant avec de nouvelles images, filmées de dessus. "Voilà l'angle qu'on attendait tous". Problème : ce nouvel angle fait apparaître que la dernière passe, entre Ntamack et Dupont, est possiblement en avant. Ce qui ne sautait pas aux yeux sur les images diffusées en direct, samedi. Dès lors, les fans irlandais enragent sur les réseaux sociaux. Sachant, que l'Irlande a finalement été battue de six points (30-24), soit moins d'un essai transformé.

Au-delà de ce fait de jeu, une question interpelle : pourquoi ces images, tournées par la spider-caméra de France télévisions qui survole la pelouse, n'ont pas été diffusées en direct ? "Pour ce qui est de la réalisation, aucune consigne n'est donnée au diffuseur" explique le patron des arbitres français, Franck Maciello. "Quand il y a un appel officiel à l'arbitrage vidéo, le réalisateur est alors tenu de mettre toutes les images, tous les angles à disposition de l'arbitre. Mais c'est un contrat moral, personne ne peut aller vérifier si c'est bien le cas. Et dans le cas de cet essai, il n'y a pas eu d'appel à la vidéo. Le réalisateur est alors seul maître à bord, pour ce qui est des images diffusées". Elles le sont sur les téléviseurs mais également les écrans géants du stade. À ce propos, il n'est pas rare de voir un arbitre constater une possible infraction sur lesdits écrans géants et faire appel, a posteriori, à la vidéo. Ce qui ne fut pas le cas samedi, les images n'ayant jamais été diffusées...