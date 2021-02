Arthur Vincent (centre du XV de France, vainqueur de l'Irlande à Dublin dans le Tournoi des six nations) : "Il y a quand même encore beaucoup de secteurs où il faut qu'on arrive à être plus froids, à se perfectionner, à faire le moins d'erreurs possibles et à tuer le match. Ce match, on peut l'aborder encore d'une autre manière, notamment en première mi-temps où on a des ballons pour scorer. Ce sont des choses où il faut qu'on arrive à se perfectionner (...) Il faut encore tirer un grand coup de chapeau à nos avants parce qu'ils ont fait un match énorme. Ça tapait vraiment fort et il ne se sont pas arrêtés que ce soit en mêlée, dans les ballons portés ou les zones proches. (Dulin) J'appends à le connaître. Il est à fond, concentré, il kiffe son moment! Il amène aussi de la sérénité. C'est quelqu'un qui est focus, déterminé. C'est vraiment un super joueur. Il nous a fait beaucoup de bien sur les ballons hauts et dans le jeu au pied."