Ce qui est considéré comme le joyau du rugby international, le Tournoi des 6 Nations, devrait pouvoir se tenir malgré la situation sanitaire actuelle notamment dans les Iles britanniques. Le Comité des Six Nations, l’instance dirigeante et organisatrice de la compétition s’est réunie ce jeudi en visioconférence afin d’échanger sur les conséquences de la pandémie dans les différents pays. Il en est ressorti qu’avec la mise en place d’un protocole strict, sur la base de celui qui a été utilisé en novembre dernier, lors de la Coupe d’Automne des Nations, les matchs à huis clos, devraient pouvoir se tenir et sont à ce jour maintenus.

Les joueurs des différentes sélections devraient notamment subir deux à trois fois par semaine des séries de tests PCR, et s’entraîner au sein d’une bulle sanitaire quasi imperméable. Ce n’est qu’à ces conditions que la compétition pourrait avoir lieu.

En revanche, les tournois parallèles féminin et des moins de 20 ans sont fortement menacés. Pour les filles, l’hypothèse d’un report de la compétition au mois d’avril ou mai est envisagé, tandis que la compétition des moins de 20 ans pourrait être tout simplement annulé. Le Comité des Six Nations devrait communiquer très prochainement.