Qui va bien pouvoir arrêter les Gallois ? En délicatesse avant le début de la compétition, les joueurs de Wayne Pivac sont désormais lancés plein fer vers la victoire finale et la victime du jour n’est autre que le rival anglais. Ce choc face à l’Angleterre était très attendu car il réunissait les vainqueurs de quatre des cinq derniers Tournois et il a tenu toutes ses promesses. Le XV du Poireau a vite pris les rênes de la partie avec un essai d’Adams (16e) sur une pénalité vite jouée par Biggar qui trouvait son ailier dans l’en-but d’un sublime jeu au pied décroisé.

L’opportunisme des coéquipiers de George North qui fêtait sa 100ème sélection à seulement 28 ans était encore récompensé à la trentième minute. Le phénomène Rees-Zammit échappait la balle en arrière après un coup de pied par dessus dans les 22m anglais et Williams aplatissait le deuxième essai des siens (17-6). Toujours trop indiscipliné (7 pénalités concédées dont 4 pour Itoje), le XV de la rose a fini par se dévoiler dans le jeu et cela a payé avec un essai de Watson (35e) puis une pénalité de Farrell pour revenir à trois points dans les arrêts de jeu (17-14).

Les Anglais se sont encore sabordés

Comme en première période, les Gallois prenaient le large rapidement dans le deuxième acte (24-14) avec un essai de filou de Kieran Hardy suite à une pénalité jouée vite dans les 22m adverses (47e). Après un long passage sans rythme, son homologue anglais lui répondait presque pareil avec une feinte de passe et une percée en bordure de ruck (61e) si bien qu’il y avait match nul à l’heure de jeu (24-24). Tout s’est décanté dans le dernier quart d’heure avec un nouveau sabordage en règle du XV de la rose. Avec 14 pénalités concédées au Principality stadium dont cinq pour Itoje, les Anglais étaient dans leur moyenne des deux premières journées (13). Auteur d’une grosse entrée dès la 45e et impeccable au pied (5/5, 13 points), Sheedy plantait trois nouvelles pénalités alors que Cory Hill plantait un quatrième essai en force avant la sirène (79e).

40-24, score final, le Pays de Galles punit finalement les tenants du titre avec le bonus offensif et remporte la Triple Couronne après ses succès face à l’Écosse et l’Irlande. Surtout, les Gallois s’installent très confortablement en tête du Tournoi 2021 avant d’affronter l’Italie et la France. De son côté, l'Angleterre a semblé par moment vouloir sortir de son schéma étriqué mais n’a pas réussi à chasser un mal être qui semble bien plus profond à l’image de cette impressionnante indiscipline. Les Anglais sont renversés pour la deuxième fois en trois matchs et voient un peu plus s’éloigner la victoire finale.