Les Bleus désormais en ballottage défavorable pour gagner le Tournoi

Au cours d'un match très relevé et d'une grande intensité, notamment en première période, les Bleus avaient très bien démarré la rencontre en inscrivant le premier essai, signé Antoine Dupont (2e). Seulement, en face, les Anglais ont mieux fini. Avec un essai validé par l'arbitrage vidéo à la 76e par un Maro Itoje flamboyant durant toute la rencontre, le XV de la Rose est passé devant au score. Un avantage qu'il a su conserver en résistant aux derniers assauts français. Le résultat fait mal et prive l'équipe de France du Grand Chelem. Mais si ce Grand Chelem n'est désormais plus d’actualité, il reste la possibilité de remporter le Tournoi des 6 Nations 2021. Mode d'emploi.

Pour cela, il faut commencer par battre le Pays de Galles, pour l’instant invaincu dans ce Tournoi, samedi prochain (20 mars) au Stade de France. Après la défaite en Angleterre, ce n'est plus une option: tout autre résultat qu'une victoire les condamnerait à une place d'honneur, laissant le XV du poireau remporter la compétition. Il faudra donc battre le pays de Galles en soignant les bonus, avant d'espérer une "finale" face à l'Ecosse, en match en retard, vraisemblablement le vendredi 26 mars.

Il faudra soigner les bonus

Les Gallois, victorieux sur les quatre premières journées de la compétition, ont aussi récupéré le bonus offensif à trois reprises. Avec un total de 19 points, le XV du Poireau réalise jusqu'ici une édition 2021 quasi-parfaite. De son côté, l’équipe de France est actuellement deuxième dans ce classement (ex-aequo avec l'Angleterre). Avec un match en moins, certes. Les Bleus comptent 10 points (victoire bonifiée en Italie, victoire en Irlande et défaite bonifiée en Angleterre). Le chemin est encore long avant d'espérer une victoire dans ce Tournoi. Et les perspectives les placent en ballottage défavorable. Pour y parvenir, il faudrait donc gagner les deux derniers matchs, mais aussi soigner les bonus. Voici les cas de figure:

Scénario 1: Les Gallois gagnent ou font match nul à Paris. Ils remportent le Tournoi et possiblement le Grand Chelem.

Scénario 2: Les Bleus battent les Gallois sans bonus offensif. Soit les Gallois prennent le bonus défensif et ils s'assurent le gain du Tournoi. Soit ils ne prennent aucun bonus (défaite à 0 point); il faudra alors aux Bleus battre impérativement l'Ecosse avec bonus offensif. Gallois et Français seront alors à égalité au classement (19 points) et seront départagés au goal average.

Scénario 3: Les Bleus battent les Gallois avec bonus offensif. Soit les Gallois perdent sans aucun bonus (défaite à 0 point) et les Bleus reprennent leur destin en mains: il leur faudra battre l'Ecosse avec bonus offensif pour s'adjuger le Tournoi 2021. Soit les Gallois prennent un bonus défensif: il faudra alors aux Bleus battre ensuite l'Ecosse avec bonus offensif pour terminer le Tournoi à égalité au classement (20 points) avec le pays de Galles. Les deux nations seront alors départagées au goal-average.