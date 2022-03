Côté Anglais, l'euphorie n'est pas à son paroxysme ce matin. Et cela se comprend. Malmenés durant tout le match, les hommes d'Eddie Jones ont eu du mal à trouver la clé d'une défense française héroïque. Alors que les "belles" paroles du sélectionneur australien se veulent être rassurantes, les Anglais, eux, sont réalistes et constatent un véritable fossé entre les deux nations.

Dans les colonnes de The Guardian, le journaliste Andy Bull affirme que "les déclarations de Jones sur les progrès de l'Angleterre sonnent creux alors que la France met en évidence le fossé qui sépare les deux pays". Selon ce dernier, le XV de la Rose est bien inférieur aux Bleus que ce soit au niveau des chiffres ou sur le terrain. "On pourrait seulement mesurer l'écart entre l'Angleterre et la France par les 12 points de différence sur le tableau d'affichage. Mais vous pouvez aussi mesurer le nombre de fois que l'Angleterre a été poussée vers l'arrière en mêlée. Vous pouvez le mesurer aux espaces que la France a trouvé sur l'aile droite lorsqu'elle a créé le surnombre à trois contre un qui a conduit au premier essai".

Dans le Daily Mail, l'ancien sélectionneur du XV de la Rose, sir Clive Woodward, n'hésite pas à couvrir de louange les prestations françaises et irlandaises durant le Tournoi : "C'était un beau spectacle et il était bon de voir un tel rugby. Je m'en réjouis. Selon moi, nous pouvons dire qu'il y avait deux divisions cette année. Il y a la France et l'Irlande et puis il y a les autres". Toutefois, l'ancien champion du monde entrevoit un espoir pour le rugby anglais dans l'avenir : " L'Angleterre continue de frustrer tout en offrant un aperçu alléchant d'un avenir meilleur".

Toujours dans le Daily Mail, le journaliste Olivier Holt incendie Eddie Jones et ses hommes : "L'Angleterre a été réduite à l'état de larbins des Six Nations avec campagne pathétique qui s'est terminée par une défaite prévisible à Paris... Les paris d'Eddie Jones ont échoué et il est temps de changer". L'Angleterre termine pour la seconde fois consécutive en dehors du top 2 dans le Tournoi. Même s'il y a eu des progrès visible par rapport aux précédents matchs, "il reste encore du pain sur la planche".

Par Julien Sournies