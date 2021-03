La France et l'Écosse d'une courte tête... Les pronos de la 4e journée avec Parions Sport en ligne

Italie - Pays de Galles

Choc des extrêmes pour ouvrir cette 4e journée du Tournoi entre le leader invaincu, le Pays de Galles, et l'Italie, encore promise à la cuillère de bois. Les Gallois ont, certes, gagné leurs deux premiers matchs avec une supériorité numérique due aux cartons rouges adverses, mais glané un succès fringuant contre l'Angleterre il y a 15 jours (40-24). Les hommes de Wayne Pivac croient encore au Grand Chelem avant de se déplacer à Rome. Au contraire, les Italiens ont perdu assez largement tout leurs matchs, même s'ils n'ont pas démérité pour autant. Malgré tout, au vu des lacunes italiennes, nous voyons un large succès gallois.

Notre pronostic : victoire du Pays de Galles avec le bonus offensif

Quel est votre pronostic ? Sondage 3190 vote(s) Italie Match nul Pays de Galles

Angleterre - France

C'est l'heure du Crunch à Twickenham. Les Anglais en plein doute reçoivent les Bleus dans leur antre. En plein doute parce que les joueurs d'Eddie Jones ont déjà dit adieu à leurs espoirs de titre après s'être inclinés à deux reprises, contre le Pays de Galles et surtout à domicile contre l'Écosse lors de la 1e journée (6-11). En face, les Bleus ont vécu un épisode stressant à cause de cas Covid détecté, et veulent oublier les tracas extra-sportifs pour se concentrer sur le jeu. Toujours invaincus, la puissance collective des hommes de Galthié pourrait bien avoir raison d'un possible sursaut anglais.

Notre pronostic : victoire de la France, bonus défensif pour l'Angleterre

Quel est votre pronostic ? Sondage 3644 vote(s) Angleterre Match nul France

Écosse - Irlande

Enfin, la 4e journée du Tournoi se ferme sur cet intriguant Écosse - Irlande. Intéressant parce qu'on ne sait pas trop où en sont les deux sélections. Après sa victoire historique contre l'Angleterre en ouverture, l'Écosse s'était inclinée face au Pays de Galles et n'a pas joué contre la France. L'Irlande a, de son côté, perdu deux de ses trois matchs, ne gagnant seulement contre l'Italie. Dans un match étriqué, les Écossais pourraient s'imposer à Murrayfield.

Notre pronostic : victoire de l'Écosse, bonus défensif pour l'Irlande

Quel est votre pronostic ? Sondage 3347 vote(s) Écosse Match nul Irlande

Le bonus de Rugbyrama : Bayonne – Agen

On imagine sans trop de difficulté une victoire de Bayonne contre des Agenais tout de même accrocheurs. Demain se tiendra sur la pelouse du Stade Jean Dauger, le duel entre les deux derniers du classement. Le SU Agen est dans une très mauvaise posture cette saison avec aucune victoire au compteur. Les Bayonnais quant à eux s’accrochent avec sept victoires dont une à l’extérieur contre Toulon. Ce match aurait pu être le duel de choc dans la course au maintien de Pro D2, mais il n’en sera rien. Sans dire qu’Agen est condamné, le maintien reste tout de même peu envisageable. Pas de bonus pour ce match, en comptant sur la détermination d’Agen.

Notre pronostic : victoire de Bayonne