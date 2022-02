Le match : un combat de tous les instants

On s'y attendait un peu, mais ça a tapé très fort sur la pelouse de Principality Stadium de Cardiff. Dès le début de la rencontre, les impacts sont rudes et tout laissait présager une rencontre serrée et tendue jusque dans les derniers instants. Et à la plus grande surprise des supporters locaux, ce sont les Écossais qui ont planté la première banderille par l’intermédiaire de Darcy Graham.

Derrière au score, les Gallois ont tenté de réagir mais se sont heurtés à une bonne défense adverse, bien en place. C’est grâce au pied de Dan Biggar que le XV du Poireau est resté au contact au tableau d’affichage puis a recollé avant la pause (14-14).

En seconde période, les deux formations poursuivent leur chassé-croisé avec des buteurs en réussite. À l’heure de jeu, le score était encore nul (17-17) avec des Écossais qui craquaient sans complètement rompre. C’est finalement aux alentours de la soixante-dixième minute que la rencontre a basculé avec le carton jaune de Russell pour une victoire finale 20-17 de Gallois passés près de la correctionnelle à la maison.

Le joueur : Finn Russell a été bon…

Ce joueur est fascinant ! À chacun de ses ballons touchés, on s’attend au meilleur… et parfois au pire. Sur la pelouse de Principality Stadium, le demi d’ouverture du Racing 92 a tout de même fait du bon Finn Russell. Bon dans l’animation, il a surtout été serein face aux poteaux, réalisant un quatre sur cinq au pied.

Finn Russell - ÉcosseIcon Sport

Le fait : …avant de craquer

Nous y sommes malheureusement habitués. Finn Russell réalise parfois des actions que personne ne voit venir. À treize minutes du terme, alors que les Gallois se rapprochaient petit à petit de la ligne écossaise, le demi d’ouverture fantasque s’est mis à la faute. Coupable d’un en-avant volontaire, il a écopé d’un carton jaune qui a coûté cher puisque le pays de Galles a pris l’avantage quelques secondes plus tard. Un avantage qui perdurera jusqu’au coup de sifflet final…

La question : les Bleus doivent-ils se méfier de ces Gallois ?

On les sait diminués, privés d’Alun-Wyn Jones, Ken Owens ou encore George North, les Gallois paraissent quelque peu en dessous sur le papier dans ce Tournoi 2022. Et pourtant, malgré une lourde défaite en Irlande, ils ont fait preuve d’une grande force de caractère pour finalement arracher les quatre points face à des Écossais qui méritaient peut-être mieux. Finalement, les joueurs de Wayne Pivac lancent pour de bon leur Tournoi et restent un adversaire coriace chez lequel le XV de France va se déplacer lors de la quatrième journée. Alors, vraiment en dessous ces Gallois ?