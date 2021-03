Et de trois pour Matthieu Jalibert ! Après avoir été titularisé en Italie puis en Irlande, l'ouvreur de l'UBB va connaître sa troisième titularisation de suite avec les Bleus. Ce choix est-il surprenant ? Oui mais non, serait-on tenté de répondre... Non parce que jusqu'ici, le maître à jouer girondin s'est montré performant sous le maillot bleu. Lors de la large victoire acquise contre l'Italie à Rome (10-50), Jalibert a brillé par sa faculté à dynamiser la ligne d'attaque tricolore. Et une semaine après, dans un contexte bien différent et pour un match autrement plus relevé et fermé, le Girondin s'est montré à la hauteur également, jouant son rôle dans la courte mais historique victoire des Bleus en Irlande. En théorie donc, le staff des Bleus n'a aucun raison sportive valable pour le placer sur le banc.

Oui, mais. On sait aussi qu'il arrive que le poste d'ouvreur réclame une hiérarchie claire et établie, quitte à déroger à la politique de l'homme en forme du moment. C'est notamment le cas en Irlande, où Jonathan Sexton est automatiquement bombardé titulaire dès qu'il est apte. Normal, répondrez-vous, puisqu'il est capitaine. Certes, mais l'on observe aussi ce manège chez d'autres nations, comme l'Afrique du Sud le pays de Galles où Pollard et Biggar règnent en maîtres. Or, depuis la prise de fonction du nouveau staff, Romain Ntamack a été clairement identifié comme l'ouvreur numéro un du XV de France. Enfin remis de sa double fracture à la mâchoire, l'ouvreur toulousain aurait donc pu débuter à Twickenham...

Abondance de biens ne nuit pas...

Sauf que le staff du XV de France ne suit apparemment pas le raisonnement des autres nations comme l'Irlande, et préfère s'en tenir à la politique de l'homme en forme. C'est ce que sous-entend la titularisation de Matthieu Jalibert, qui s'est montré beaucoup plus à son avantage en club le week-end dernier face à Pau que son concurrent au poste en sélection contre Brive. Ni très en vue ni en difficulté, « NTK » a signé un retour à la compétition correct, avec peut-être une légère appréhension au plaquage qui se comprend tout à fait au vu de la gravité de la blessure subie.

En définitive, le rugby français n'a pas à se plaindre de cette abondance de biens. Jalibert, Ntamack, Ntamack, Jalibert... Peu importe ! Ils sont tous deux d'excellents animateurs et des buteurs fiables. Ils sont également polyvalents, Ntamack pouvant glisser au centre (même si c'est aujourd'hui extrêmement rare) et Jalibert à l'arrière. Avec deux ouvreurs sur la feuille de match et possiblement sur le terrain, le XV de France possède là deux talents de premier ordre. Et un peu de concurrence ne peut pas leur faire de mal, bien au contraire...