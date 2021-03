Le CV :

Émile Ntamack : Originaire de Lyon, il évolue au poste d’arrière, d’ailier ou de centre. Il est très rapidement adopté par les Toulousains et il leur sera d’ailleurs plus que fidèle en effectuant toute sa carrière en club avec les rouges et noirs. Au Stade toulousain il remporte plusieurs titres nationaux et européens : six fois champion de France et vainqueur de la Coupe d’Europe en 1996, 2003 et 2005. Ntamack débutera sa carrière en équipe nationale à l’âge de 24 ans.

Avec 46 sélections et 25 essais, il est propulsé plusieurs fois au rang de meilleurs marqueurs comme en 1999 lors du Tournoi des 5 Nations. Souvent auteur d’essais décisifs, le joueur suscite régulièrement l’admiration pour ces performances remarquables. Il remporte un Grand Chelem en 1997 et fait aujourd’hui partie des joueurs qui ont marqué l’histoire du rugby français, au côté de Vincent Clerc ou encore Christophe Dominici. Le Tournoi de 2000 sera sa dernière apparition avec le maillot des Bleus.

Gareth Thomas : Originaire de Bridgend, petite ville non loin de la capitale, il est l’un des joueurs gallois le plus capé de l’histoire avec 100 sélections dont 50 en tant que capitaine. Il peut jouer arrière ailier ou centre, et demeure le deuxième meilleur marqueur de l’histoire du rugby gallois après Shane Williams. Avec 40 essais, il fait partie des meilleurs marqueurs au monde. En 1996 il marque les esprits lors d’un match contre l’Australie. Un essai incroyable, il intercepte et traverse littéralement le terrain pour venir concrétiser après une course de 90 mètres.

Le gallois sera de passage en France pendant trois ans avec le Stade toulousain et remportera la Coupe d’Europe avec le club en 2005. En équipe nationale il participe à trois Coupe du monde et remporte le Grand Chelem en 2005. En 2011, après être passé par le rugby à XIII, Gareth Thomas décide de mettre un terme à sa carrière.

Remarquables par leur polyvalence

Arrière, ailier, centre, ils sont capables de jouer à tous les postes. Deux joueurs qui accumulent de nombreuses qualités, leur permettant d’être polyvalent sur le terrain.

Ses foulées athlétiques lui permettent souvent d’avoir une longueur d’avance sur ses adversaires, Émile Ntamack du haut de ses 1m89 n’est pas un joueur qui privilégie le contact, mais bien la technique. Rapide et efficace, sa façon d’utiliser les feintes le rend souvent insaisissable et lui offre de belles occasions de percer ballon en main.

Gareth Thomas lui est un joueur que l’on peut qualifier d’exemplaire, autrement dit il sait a peu près tout faire. Gaillard mais rapide, son raffût en a fait vaciller plus d’un, c’est le moins que l’on puisse dire. Très présent en défense, son agressivité et sa puissance ne laissent souvent aucune chance à ses adversaires. Son leadership est toujours bénéfique au collectif et lui permet de devenir un joueur emblématique du pays de Galles.

Gareth ThomasIcon Sport

Liés par les couleurs rouges et noirs

Ce n’est un secret pour personne, Emile Ntamack brille avec le Stade toulousain tout au long de sa carrière et se construit un palmarès exceptionnel avec le club. Une ribambelle de titres de Champion de France, vainqueur à plusieurs reprises du Challenge du Manoir, une Coupe d’Europe, bref une belle carrière en rouges et noirs. Il sera même capitaine du Stade toulousain qui remporte la première finale de l’histoire de la Coupe d’Europe.

Emile Ntamack avec le maillot du Stade toulousainIcon Sport

Le gallois lui aussi a connu son heure de gloire avec les Toulousains. De 2004 à 2007, il évolue au Stade, club dans lequel il s’épanouit sportivement et personnellement. Au cours de ces trois ans, il se fait une place confortable au sein de l’effectif et s’illustre à plusieurs reprises sur le terrain.

Emile Ntamack et Gareth Thomas rempoteront ensemble la Coupe d’Europe en 2005 contre le Stade Français.

L’avis de Rugbyrama :

L’un est une figure emblématique du rugby gallois, l’autre du rugby français. Les deux joueurs se rejoignent sur pas mal de points, rapides et puissant ils laissent toujours une trace de leur passage. Comme toujours il est difficile de faire un choix mais notre cœur pourrait sans doute pencher du côté de Gareth Thomas.

Et vous, lequel vous a le plus marqué durant sa carrière ? Sondage 1034 vote(s) Émile Ntamack Gareth Thomas

Par Manon Moreau